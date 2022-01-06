Поспішіть зробити: 10 ідей для святкового манікюру

6 січня 2022 , 16:21
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Джерело:

24 канал

Святковий манікюр можна робити і після Нового року. Адже попереду ще чимало нагод продемонструвати свій розкішний б'юті-образ. Вибирайте нейл-дизайн, який найбільше до вподоби, серед блискучих, тематичних і модних ідей.

Зимовий манікюр зазвичай роблять максимально святковим. Провідні нейл-майстри радять прикрашати нігті різними принтами – від мініялинок до глітерного френчу.

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Перед святами доречно проявляти свою фантазію і креативність. За допомогою манікюру легко не лише довершити сяйливий образ, але й створити казковий настрій і відчуття магічного духу. Не дивлячись на інші поради, головною є така: блискітки заправляють балом. Червона класика, нейларт, принти – все рясніє щедрими розсипами глітеру. Добірка ідей для святкового манікюру від професіоналів ще раз це доводить. Зберігайте найкрасивіші варіанти і беріть до салону як приклад референсів.

Святковий манікюр: 10 ідей


Блискучий французький манікюр / Фото з інстаграму @harrietwestmoreland


Засніжений вечір / Фото з інстаграму @nailsbymh


Зірки для королеви / Фото з інстаграму @nailsbymh


Нейл-дизайн із різдвяними мотивами / Фото з інстаграму @drybylondon


Стильний манікюр для зими / Фото з інстаграму @drybylondon


Неймовірний френч / Фото з інстаграму @drybylondon


Блиск залишається актуальним / Фото з інстаграму @iramshelton


Кольорове натхнення / Фото з інстаграму @iramshelton


Символічний арт на нігтях / Фото з інстаграму @iramshelton


Магія сяйва / Фото з інстаграму @raelondonnails

Автор: Лідія Цюпера