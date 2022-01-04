Сині, сонячні, нюдові відтінки варто використовувати для покриття нігтів у 2022. Перевага популярних тенденцій у тому, що вони є універсальними і підійдуть до будь-якого стилю.

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3 наймодніші кольори в манікюрі 2022

Відтінки синього навколо

Варіації синього будуть залишаються актуальними в новому році. Колір буде на піку популярності. У манікюрі слід експериментувати з насиченим синів, лазурним або кобальтовим, щоб мати модний вигляд.



Колір "електрик" / Фото з інстаграму @harrietwestmoreland

Сонячний настрій

Помаранчевий, канарейково-жовтий, бронзовий і золотий – життєрадісні відтінки. У цьому році вони дивуватимуть своїм неймовірним виглядом на нігтях будь-якої форми і довжини.



Модний відтінок для манікюру / Фото з інстаграму @harrietwestmoreland



Яскравий нейл-тренд / Фото з інстаграму @betina_goldstein

"Дорогий" нюд

Минулий рік популяризував тренд на напівпрозоре покриття нігтів або його цілковиту відсутність. Провідні манікюристи зазначають, що тенденція частково зумовлена пандемією і локдаунами, коли більшість модниць не наважувалися на яскраві кольори лаків, бо не були впевнені, що зможуть їх вчасно оновити. У 2022 нюд, який полюбили жінки зі всього світу, також буде модним. Аби створити стильний манікюр, покривайте нігтів молочними, напівпрозорими рожевими, бежевими відтінками і робіть френч.



Модний френч / Фото з інстаграму @harrietwestmoreland