"Повітряна стрижка", яка підійде навіть найлінивішим: стильні приклади

З приходом холодної осені, а потім й зими, доглядати за волоссям стає складніше, адже вологість, мороз та інші чинники негативно впливають на структуру вашого волосся. Тому хочеться якнайменше втручатись до нього. Аби красиво виглядати без страшних зусиль, пропонуємо зачіску air-боб.

Якщо минулого року на піку популярності була стрижка каре, то цьогоріч модниці та голлівудські зірки все частіше вдаються до зачіски air-боб, що в перекладі на українську означає "повітряний боб".

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Кому підійде така зачіска

Hair-експерти стверджують, що air-боб підходить для будь-якого віку та практично будь-якої структури волосся. Зранку не потрібно витрачати багато часу на укладання, адже головною родзинкою образу має бути об'єм у волоссі. Його ви може надати за допомогою ледь розкуйовджених локонів. А якщо ви знайдете відмінного майстра, який підбере ідеальну довжину стрижки та врахує особливості ваших рис обличчя, то ви будете виглядати не гірше, аніж зірки на червоній доріжці.

Етапи укладання зачіски

Найперше потрібно вимити волосся і нанести зволожуючу маску або бальзам. Це допоможе зробити пасма більш слухняними. Наступним етапом буде нанесення термозахисту. Це може бути гель, крем або спрей. Але якщо ваше волосся зазвичай сохне природнім способом, то цей етап ви можете пропустити. Для створення ефекту "повітряності" зачіски, спробуйте фен з насадкою "дифузор". Так ви зможете виділити природні кучері. Якщо ж ви прагнете добитись більш гладкого результату, то придбайте фен-щітку або браш для волосся. Результат можете закріпити лаком для волосся.



Хвилястий air-боб / Фото з інстаграму перукаря з Чикаго



Хвилястий air-боб / Фото з інстаграму перукаря з Чикаго



Акторка Люсі Бойнтон із зачіскою air-боб / Фото з інстаграму акторки



Гладкий air-боб / Фото з інстаграму Тетяни Парфільєвої



Гладкий air-боб / Фото з інстаграму Аліни Френдій