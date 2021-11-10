Об'єм

У моду повернувся об'єм та начос. Якщо у вашій косметичці закінчився лак для волосся, то радимо придбати його. Адже саме цей засіб допоможе додати блиску та об'єму волоссю біля коренів.

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Тіна Кунакі з прикореневим об'ємом / Фото з інстаграму моделі

Вільні пасма

Така зачіска була актуальна на початку 2000-х і ось вона знову повернулася! Її можна легко реалізувати, зібравши волосся у пучок чи хвіст, а декілька локонів залишити спадати на обличчя. Ця укладка не лише стильна, а й додасть ніжності та жіночності будь-якому аутфіту.



Гейлі Бібер з випущеним пасмом волосся / Фото з інстаграму Priscilla Valles

Пружні кучері

Ця зачіска більше підійде дівчатам, у яких від природи розкішні кучері. Тепер не варто випрямляти кучеряве волосся. Просто додайте йому трішки сяйва з допомогою доглядових засобів.



Настя Каменських з пружними кучерями / Фото з інстаграму співачки

Гладке волосся

Прикладом такої укладки є бездоганно рівно вкладене волосся світської левиці Кім Кардашян. Для того, щоб досягнути блиску та гладкості радимо скористатися олійкою для волосся.



Кім Кардашян з блискучим волоссям / Фото з інстаграму телезірки