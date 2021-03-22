Практичні та бюджетні: поради для догляду за шкірою від співачки Lilu

Співачка, телеведуча та підприємниця Lilu поділилася секретами свого догляду за шкірою обличчя і тіла. Перевагою її порад є те, що вони практичні та не завжди потрібно витрачати гроші, аби ними скористатися.

Головною запорукою краси та молодості Lilu є регулярність доглядових процедур. Вона жартує, що шкірі потрібен догляд, як англійському газону, який завжди тішить око.

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Топ-5 порад для догляду за шкірою від співачки Lilu

Завжди очищуйте шкіру перед сном і не лягайте спати з мейк-апом. Lilu каже: "Вранці і ввечері я завжди вмиваюся пінкою для комбінованої шкіри, потім використовую зволожувальний тонік. Не люблю змивати макіяж з очей окремим засобом, намагаюся підбирати якісний універсальний продукт для вмивання й видалення макіяжу. Також у мене є тонік із вітаміном С. Цей засіб одночасно зволожує, очищає і підтягує шкіру. У теплу пору року можна обходитися без крему і користуватися тільки цим засобом". Також співачка наносить на шкіру обличчя зволожувальний крем, який їй рекомендує косметолог.

перед сном і не лягайте спати з мейк-апом. Lilu каже: "Вранці і ввечері я завжди вмиваюся пінкою для комбінованої шкіри, потім використовую зволожувальний тонік. Не люблю змивати макіяж з очей окремим засобом, намагаюся підбирати якісний універсальний продукт для вмивання й видалення макіяжу. Також у мене є тонік із вітаміном С. Цей засіб одночасно зволожує, очищає і підтягує шкіру. У теплу пору року можна обходитися без крему і користуватися тільки цим засобом". Також співачка наносить на шкіру обличчя зволожувальний крем, який їй рекомендує косметолог. Пийте багато води. Першими ознаками нестачі води в організмі можуть бути сухі губи, зміна кольору шкірі. Тому спробуйте 2 – 3 тижні пити більшу кількість води, ніж зазвичай, і побачите позитивні зміни. Також, щоб покращити стан шкіри, додавайте насіння льону в салат або пийте 2 чайні ложки лляної олії 1 раз на день під час їжі. Таким чином дрібні зморшки розгладяться, шкіра очиститься, нігті і волосся – зміцніють вже через 7 – 10 днів.

І не забувайте про хороший тональний крем, він повинен не скочуватися, тримати свою структуру. Кожне обличчя має потребу у невеликій корекції. Головне – правильно визначити, що ж потрібно робити для симетричності,

– додає Lilu.

Довіряйте професійній косметології. Співачка рідко використовує косметичні засоби із масмаркету. Також вона майже ніколи не робить домашні маски, бо віддає перевагу доглядовим процедурам у косметолога. Проте, коли шкірі Lilu потрібна термінова допомога, то вона наносить маски на обличчя, які є легкими у використанні і їх не потрібно змивати, адже їхні поживні компоненти вбираються у шкіру. За словами красуні, вона любиться ще такий метод: наносиш крем-маску ввечері, лягаєш спати, а вранці прокидаєшся зі свіжою шкірою.

Співачка рідко використовує косметичні засоби із масмаркету. Також вона майже ніколи не робить домашні маски, бо віддає перевагу доглядовим процедурам у косметолога. Проте, коли шкірі Lilu потрібна термінова допомога, то вона наносить маски на обличчя, які є легкими у використанні і їх не потрібно змивати, адже їхні поживні компоненти вбираються у шкіру. За словами красуні, вона любиться ще такий метод: наносиш крем-маску ввечері, лягаєш спати, а вранці прокидаєшся зі свіжою шкірою. Відвідуйте косметолога. Найчастіше Lilu робить кислотний пілінг у професіонала. Така процедура допомагає шкірі регенеруватися та очищує її. "Грамотний догляд косметолога замінює різні процедури. Не можна вдома наносити маску з морквяним соком і говорити, що вона робить дива. Можливо, вона зволожує шкіру, але професійні знання набагато кращі", – переконана зірка.