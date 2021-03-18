До появи передчасних зморшок можуть призвести не лише любов до засмаги, алкоголь чи куріння. Існують також інші шкідливі звички, які пришвидшують старіння шкіри. Тому про них варто дізнатися, якщо прагнете зберегти свою красу надовго.

Перші ознаки старіння на обличчі з’являються через різноманітні фактори. Наприклад, ви будете здивовані, коли дізнаєтеся, що соломки для напоїв і контактні лінзи викликають зморшки. Корисно знати: Передаються у спадок чи ні: дерматологи назвали 5 міфів про зморшки 6 шкідливих звичок, які пришвидшують старіння Пиття зі спеціальної соломинки. Перевага коктейльних соломинок у тому, що вони захищають емаль наших зубів від забруднення темними напоями. Проте, якщо пити рідини таким способом надто часто, то регулярне стискання губ призводить до появи зморшок навколо роту. Саме такі ознаки старіння можна помітити у курців. Звісно, використання соломинки не настільки шкідлива звичка, ніж пристрасть до нікотину, але вона також може нашкодити шкірі.

Перевага коктейльних соломинок у тому, що вони захищають емаль наших зубів від забруднення темними напоями. Проте, якщо пити рідини таким способом надто часто, то регулярне стискання губ призводить до появи зморшок навколо роту. Саме такі ознаки старіння можна помітити у курців. Звісно, використання соломинки не настільки шкідлива звичка, ніж пристрасть до нікотину, але вона також може нашкодити шкірі. Носіння контактних лінз. Можна бути справжнім професіоналом віртуозної техніки використання контактних лінз, але навряд чи вам вдасться не торкатися тонкої і ніжної шкіри навколо очей. Якщо постійно контактувати зі згаданою делікатною ділянкою обличчя, то можна спровокувати появу дрібних зморшок. Щоб мінімізувати шкоду від маніпуляції, не забувайте регулярно намащувати шкіру навколо очей спеціальним кремом та користуйтеся патчами і масками. View this post on Instagram A post shared by Beyoncé (@beyonce) Спати на животі і на боці. Окрім слідів від подушки після сну у вказаній позі, можна отримати заломи і лінії, які згодом перетворяться на зморшки на обличчі, шиї, декольте. Наслідки сну на животі чи на боці будуть особливо помітними, коли з віком шкіра почне втрачати колаген. Тому косметологи і дерматологи рекомендують спати на спині. В іншому випадку – ретельно обирайте подушку: віддавайте перевагу шовковій постільній білизні. Таким чином вдасться уникнути надмірного тертя дерми об поверхню подушки, що збереже вашу красу і молодість надовго.

Окрім слідів від подушки після сну у вказаній позі, можна отримати заломи і лінії, які згодом перетворяться на зморшки на обличчі, шиї, декольте. Наслідки сну на животі чи на боці будуть особливо помітними, коли з віком шкіра почне втрачати колаген. Тому косметологи і дерматологи рекомендують спати на спині. В іншому випадку – ретельно обирайте подушку: віддавайте перевагу шовковій постільній білизні. Таким чином вдасться уникнути надмірного тертя дерми об поверхню подушки, що збереже вашу красу і молодість надовго. Тривала робота за комп'ютером. Через сучасні гаджети в індустрії краси навіть з'явився новий термін "шия айтішника" – це опис стану делікатної шкіри на шиї, яка втратила тонус та має виразні зморшки на межі з підборіддям. Щоб запобігти появі зморшок на шиї, регулярно виконуйте гімнастику для обличчя, робіть масаж вразливої ділянки, а також звертайте увагу на те, щоб кут між шиєю і лінією підборіддя під час роботи за комп’ютером дорівнював 90 градусів. View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) Прилади для обігрівання. Головним ворогом шкіри у холодні пори року є центральне опалення та інші теплові прилади. Адже вони сушать дерму, чим сприяють передчасному старінню. Це не означає, що вам потрібно відмовитися від опалення. Просто стежте, аби шкіра не пересихала, пийте багато води і регулярно користуйтеся зволожувальним кремом.

Головним ворогом шкіри у холодні пори року є центральне опалення та інші теплові прилади. Адже вони сушать дерму, чим сприяють передчасному старінню. Це не означає, що вам потрібно відмовитися від опалення. Просто стежте, аби шкіра не пересихала, пийте багато води і регулярно користуйтеся зволожувальним кремом. Дієта без жирів. Аби досягти ідеальних форм тіла, не потрібно повністю виключати зі свого раціону всі жири. Такі продукти, як оливкова олія, риба і горіхи містять жирні кислоти, які відповідають за здоров'я і молодість шкіри та загалом організму: допомагають засвоюватися вітамінам і живильним речовинам, виконують роль потужних антиоксидантів, бережуть шкіру від сухості та утворюють на ній захисний бар'єр.