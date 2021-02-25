Пристрасний і ніжний: який манікюр зробити на 8 березня

25 лютого 2021 , 18:38
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Джерело:

24 канал

Міжнародний жіночий день – це свято, коли відзначають досягнення жінок у політичній, економічній і соціальній сферах. У сучасному світі жінки відчувають себе впевненіше не лише завдяки своєму соціальному статусу, але їм також покращують настрій такі дрібниці, як макіяж, красива зачіска чи манікюр. Аби створити ідеальний образ на 8 березня, скористайтеся модними ідеями для нейл-дизайну.

На 8 березня доречно створювати як ніжний, так і пристрасний манікюр. Важливо, аби він подобався вам та був модним. Для натхнення можете скористатися ідеями, які знайдете у нашому матеріалі.

До теми: Зняла всю красу: Настя Каменських показала свій ідеальний варіант манікюру

Модний манікюр на 8 березня

Ніжний і трендовий

У весняних пастельних відтінках

Елегантне покриття нігтів у стильному кольорі

Для красунь, які люблять яскраві нейл-дизайни

Стильний манікюр за мотивами Chanel

Вишукана ідея для манікюру на 8 березня

Весняний "місячний манікюр"

Золота багато не буває

Яскраве матове покриття з трендовими золотими акцентами

Ніжний нейл-арт для натхнення