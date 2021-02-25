Пристрасний і ніжний: який манікюр зробити на 8 березня

18:38

Міжнародний жіночий день – це свято, коли відзначають досягнення жінок у політичній, економічній і соціальній сферах. У сучасному світі жінки відчувають себе впевненіше не лише завдяки своєму соціальному статусу, але їм також покращують настрій такі дрібниці, як макіяж, красива зачіска чи манікюр. Аби створити ідеальний образ на 8 березня, скористайтеся модними ідеями для нейл-дизайну.