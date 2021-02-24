Популярна українська співачка Настя Каменських, що виступає під псевдонімом NK, напередодні заінтригувала шанувальників новиною про зйомки кліпу. Зірка повідомила про це в інстаграм-сторіз, прокоментувавши незручний манікюр, а згодом присвятила йому цілий пост та показала свій ідеальний варіант.

Настя Каменських не є прихильницею довгих нігтів та експериментів з нейл-дизаном. Проте для зйомок нового кліпу наважилася на нарощені нігті для доповнення образу.

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Чому Настя Каменських від довгих нігтів втомилася

Кілька днів тому Настя Каменських наростила нігті, аби вони відповідали її образу у майбутньому кліпі. Деталі про нове музичне відео зірка ще тримає у таємниці. Проте розповіла, що зйомки тривали більше 24 годин без перерви на відпочинок. А також додала: "Буде багато сюрпризів, поки ледве стримуюся, але не буду зараз розповідати всі секрети! Але обіцяю, що я вас точно здивую".

Співачка носила такий манікюр 4 доби, а потім "зняла всю красу на руках" – довгі нарощені нігті. У своєму кліпі NK з’явиться з епатажним манікюром у лілових і рожевих відтінках. На нігтях Насті було матове покриття та невеликі чорні зображення хреста, серця, пістолета й інші надписи, а форма нігтьової пластини – квадрат з гострими кутами.

Коли зірка повернула природний стан нігтів, то поділилася з підписниками своїм ідеальним варіантом манікюру. Настя Каменських опублікувала знімок, на якому показала короткі нігті з ніжним нюдовим лаком. У дописі вона звернулася до дівчат, у яких довгі нігті: "Це і правда дуже красиво і стильно, але мені незручно. Як вам вдається швидко друкувати, тренуватися, вдягатися, защіпати прикраси, готувати, робити макіяж і ще сотню щоденних справ? Без жартів, ви круті".

Мій ідеальний варіант – це короткий манікюр. А загалом, завдяки цьому короткому досвіду я ще раз переконалася, як важливо бути тим, ким хочеться і носити те, що хочеться, що подобається і підходить саме вам. Тому що найкращий тренд на всі часи – це бути собою,

– наголосила у пості Настя Каменських.