Присвятили Hello Kitty і тропічним фруктам: б'юті-бренд ColourPop представив яскраву косметику

ColourPop – це американський бренд косметики, який був заснований в 2014 році братом і сестрою Лорою та Джоном. Компанія часто створює б'юті-продукти у стилі культових фільмів і мультфільмів, натхненних магією Disney, а також популярних ігор. Цього разу бренд здивував яскравою колаборацію з Hello Kitty у відтінках тропічних фруктів.

Нові косметичні засоби від ColourPop представлені у сміливих, яскравих відтінках та в милому пакованні. За допомогою такої косметики можна експериментувати з літнім макіяжем.

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Нова колекція ColourPop, присвячена Hello Kitty

Нова лінійка засобів для макіяжу, яка вийшла у результаті співпраці ColourPop з Hello Kitty, отримала назву Tropical Escape. До колекції у яскравому пакованні увійшли 4 палетки тіней: рожева Cherry Sweet, жовта Pineapple Cake, помаранчева Teenie Kini та блакитна Coco Cutie. У кожній палетці є по 4 відтінки кольорів. Також у колаборації представлені рум'яна, бальзами та ананасовий скраб для губ.

Придбати косметику Tropical Escape можна на офіційному сайті бренда ColourPop зі 17 червня.