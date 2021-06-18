Посвятили Hello Kitty и тропическим фруктам: бьюти-бренд ColourPop представил яркую косметику

ColourPop – это американский бренд косметики, который был основан в 2014 году братом и сестрой Лорой и Джоном. Компания часто создает бьюти-продукты в стиле культовых фильмов и мультфильмов, вдохновленных магией Disney, а также популярных игр. На этот раз бренд удивил яркой коллаборацией с Hello Kitty в оттенках тропических фруктов.

Новые косметические средства от ColourPop представлены в смелых, ярких оттенках и в милом упаковке. С помощью такой косметики можно экспериментировать с летним макияжем.

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Новая коллекция ColourPop, посвященная Hello Kitty

Новая линейка средств для макияжа, которая вышла в результате сотрудничества ColourPop с Hello Kitty, получила название Tropical Escape. К коллекции в ярком упаковке вошли 4 палетки теней: розовый Sweet Cherry, желтая Pineapple Cake, оранжевая Teenie Kini и голубая Coco Cutie. В каждой палетке есть по 4 оттенка цветов. Также в коллаборации представлены румяна, бальзамы и ананасовый скраб для губ.

Приобрести косметику Tropical Escape можно на официальном сайте бренда ColourPop с 17 июня.