Про нього говорять усі: чому liquid hair – новий б'юті-тренд

2 лютого 2022 , 14:52
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Джерело:

Harper's Bazaar

Знову трендовою стає культова зачіска з гладким і сяючим волосся. Повернення liquid hair до моди засвідчили на показах Chanel, Fendi й Versace.

Liquid hair – "рідке" волосся, яке має сяяти та виблискувати, немов поверхня води. Саме звідси й пішла назва цієї зачіски.

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Новий тренд liquid hair

Свого часу ефектність зачіски "рідкого" волосся демонструвала не лише Наомі Кемпбелл, але й Кім Кардашян. На довгих пасмах liquid hair виглядає ще ефектніше.


Кім Кардашян на Met Gala / Фото Getty Images

Тепер liquid hair стало новим трендом у косметології. Образи з цією зачіскою створюють на модних показах:

  • На показі Chanel у Парижі моделі розпускали пряме й сяюче волосся з центральним поділом.


Liquid hair на показі Chanel / Фото Getty Images

  • Liquid hair демонстрували на показі Mark Fast.


Модель на показі Mark Fast / Фото з інстаграму

  • А також спільному показі Versace та Fendi. Тоді подіум підкорювали Наомі Кемпбелл та Джіджі Хадід.


Наомі Кемпбелл на показі Versace та Fendi / Фото Vogue


Джіджі Хадід на показі Versace та Fendi / Фото Vogue

Стиліст Мішель Томпсон прокоментував повернення культової зачіски 90-х.

За період пандемії ми віддавали перевагу легким недбалим укладкам на зразок beach waves або навіть повній їх відсутності, тому що проводили більшу частину свого часу вдома. Тепер людям знову хочеться взяти в руки інструменти для завивки або випрямлення волосся, нарядитись і вирушити підкорювати світ,
– поділився він.

Як добитись ефекту liquid hair

  • Для того, щоб ваша зачіска й справді мала вигляд морської гладі, слід звернути увагу на стан волосся. Воно має бути здоровим та доглянутим.
  • В іншому ж разі можна скористатися живильною маскою чи ламелярною водою, що робить пасма більш сяючими. Бездоганно вирівняти пасма допоможе випрамляч, але слід не забувати про термозахист.
Автор: Марія Касій