На думку зіркових hair-майстрів, "глазурне" фарбування волосся займе місце затребуваного балаяжу. Цікаво, що нова техніка натхненна Лос-Анджелесом.

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Колористи назвали наймодніше фарбування волосся весни 2022

Навесні 2022 року в моді буде вишукане фарбування волосся під назвою hair frosting – техніка освітлення волосся, що імітує малюнок інею, який покриває взимку скло та дерева. Фарбування стане наступником балаяжу. Воно передбачає створення розсипів контрастних відблисків на більш довгих пасмах, як правило, холодних світлих тонів, сяйливих відтінків, зокрема попелястого, платинового, бежевого.

Техніка hair frosting – це знебарвлення окремих пасм волосся холодним відтінком блонду від коренів до кінчиків, залишаючи при цьому сусідні пасма більш темними. Ця складна техніка створює багатогранне фарбування, в якому поєднуються світле та темне волосся. Освітлені пасма дуже делікатно лягають на темніше волосся – як іній осідає на вершинах дерев. Звідси і назва – "іній для волосся",

– зазначають експерти профільного видання.



Модне фарбування на прикладі Гейлі Бібер / Фото з інстаграму @amandaleehair

Творцем трендового hair frosting вважають Стюарта Марша, відзначеного нагородами директорів-колористів у Taylor Taylor London. Техніку не варто плутати із матовими кінчиками Buzzy Blonde, які полюбляли носити представники чоловічих музичних гуртів у 90-х. Перукар зазначає, що його надихнули оновлений відтінок пасм Гейлі Бібер, що нагадує волосся вигоріле на сонці, зачіска зі світлими локонами Голлі Беррі, а також Дженніфер Лопес, Софія Річі, С'юкі Вотергаус, Сара Полсон – усі вони віддають перевагу освітленим переднім пасмам, які створюють стильний ефект контуру.



Як стильно оновити імідж / Фото з інстаграму @sofiarichie​

Hair Frosting відрізняється від традиційного мелірування чи балаяжу. Стюарт Марш пояснює: "Балаяж, мелірування, hair frosting – це види освітлювальних технік, які не передбачають фарбування кожного пасма в один колір, але hair frosting дає більш приглушений, витончений результат". Нова тенденція у світі краси підійде будь-якому типу і текстурі волосся, включаючи кучеряве. Експерти радять протягом перших 3 тижнів після освітлення рідше мити волосся, щоб не позбутися повністю від природних олій.



Трендове весняне фарбування волосся 2022 / Фото з інстаграму @halleberry



Модна зачіска / Фото з інстаграму @sukiwaterhouse