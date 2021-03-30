Прозорий манікюр: 10 модних ідей для весняного нейл-дизайну 2021

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Джерело:

Cosmopolitan

У 2021 в індустрії краси найбільш популярним буде тренд на натуральність. Таку тенденцію можна помітити не лише у мейк-апі, але й у манікюрі. Нейл-дизайн на прозорому покритті буде особливо актуальним, тому декілька модних ідей манікюру без використання кольорового лаку для весни 2021 стануть вам у нагоді.

Прозоре покриття на нігтях можна носити і без додаткового дизайну, як це любить робити Кейт Міддлтон. Проте, якщо вам більше подобаються експерименти з цікавими акцентами, то надихніться ідеями від зіркової майстрині манікюру Бетіни Гольдштейн.

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Модні ідеї прозорого манікюру для весни 2021

Соковитий акцент на нігтях у вигляді шматків кавуна

Стильний френч на прозорому покритті

Елегантний манікюр

Стримано і прекрасно

Трендові надписи на нігтях

Ніжна ідея для манікюру

Барвистий мінімалізм

Прозоре покриття у поєднанні з красивим нейл-артом

Ефектний манікюр для сміливих і жіночних

Стильний манікюр з відомими логотипами