Прозорий манікюр: 10 модних ідей для весняного нейл-дизайну 2021

21:51

У 2021 в індустрії краси найбільш популярним буде тренд на натуральність. Таку тенденцію можна помітити не лише у мейк-апі, але й у манікюрі. Нейл-дизайн на прозорому покритті буде особливо актуальним, тому декілька модних ідей манікюру без використання кольорового лаку для весни 2021 стануть вам у нагоді.