У 2021 мигдалеподібна форма нігтів буде одним із головних nail-трендів. Адже вона має не лише красивий вигляд, але й є універсальною, візуально не вкорочує та не розширює пальці на руках. Аби відвідування манікюрного салону приносило вам тільки задоволення, оберіть ідею для нейл-дизайну заздалегідь.

Вибираючи манікюр, звертайте увагу на модний відтінок лаку та форму нігтьової пластини у поточному сезоні. Якщо неправильно підібрати форму, то вона може зіпсувати загальний вигляд нейл-дизайну та додати неакуратності рукам. Із мигдалеподібними нігтями такого не трапиться.

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18 варіантів манікюру на найбільш стильній мигдалеподібній формі нігтів

Форма мигдаль – універсальна і трендова. Вона підходить абсолютно усім, візуально подовжує пальці, робить їх тоншими та витонченішими. Ще одна перевага форми у тому, що її можна легко надати нігтям будь-якої довжини. Наприклад, якщо довгі нігті – це не ваша історія, то навіть короткі мигдалеподібні нігті однаково виглядають стильно.

Модні ідеї для манікюру / Фото з інстаграму

Визначте бажаний ефект, який повинен бути у результаті створення манікюру. Опираючись на власні вподобання, мигдальну форму нігтів можна зробити гострішою або м'якшою. На такій нігтьовій пластині легко експериментувати з різними дизайнами: від природного нюду, максимально наближеного до натурального відтінку нігтьової пластини, до найбільш сміливого нейл-арту. Спробуйте лаки яскравих відтінків, комбінуйте абстрактні малюнки, додавайте гліттер та робіть інші акценти. Зокрема, користуйтеся ідеями, які ми зібрали.

Манікюр на мигдалеподібній формі нігтів / Фото з інстаграму