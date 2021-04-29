"Психанула, як то кажуть": Олена Кравець здивувала кардинальною зміною зачіски

На своїй інстаграм-сторінці 44-річна зірка "Жіночого кварталу" Олена Кравець опублікувала світлини у неочікуваному новому іміджі. Жінка коротко підстригла волосся та зробила чубчик.

У своїй публікації Олена припустила, що піддалася впливу весни і бажанню змін, тому наважилася на такий експеримент з іміджем. Вона змінила своє трендове подовжене боб-каре на коротку стрижку.

Вам буде цікаво: З тижнів моди в Парижі і Мілані: головні hair-тренди сезону весна-літо 2021

Коротка стрижка Олени Кравець

Багатодітна мама та акторка зробила коротку стрижку і чубчик. Результатами б'юті-перевтілення вона поділилася зі своїми підписниками в інстаграмі, яких у неї майже 700 тисяч. На першому селфі зі серії фото у публікації бачимо, як Олена позує в авто з новою стрижкою, щиро усміхається і прикриває обличчя рукою.

Привіт! А я підстриглася! Психанула, як то кажуть! Дуже вже захотілося змін,

– поділилася своїми емоціями у пості Олена Кравець.

Додамо, що публікація зірки вже зібрала 32 тисячі вподобань і більше 700 коментарів.

Реакція прихильників і колег на нову зачіску Олени Кравець