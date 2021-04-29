Індустрія краси продовжує дивувати новими неочікуваними трендами. Світова пандемія значно вплинула на б’юті-тенденції сезону весна-літо 2021. Тому команда Schwarzkopf Professional розповіла про найяскравіші hair-тренди з тижнів моди в Парижі, Лондоні, Мілані, Нью-Йорку і Токіо, які будуть головними у цьому році.

Аби відповідати останнім тенденціям, тепер недостатньо зробити модну стрижку. Важливо, щоб ваша волосся мало стильне поєднання кольору і зачіски.

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Головні hair-тренди сезону весна-літо 2021

Платиновий "блонд" і графічні стрижки

У тренді нетипові контрасти, екстремальні пропорції, ефектні драматичні силуети, які гармонійно поєднують у своєму стилі шарм світського рауту та свіжий сучасний настій. Спробуйте стрижку з вантажними формами, коротку і гостру. Вона матиме актуальний вигляд для сезону весна-літо 2021 з холодними відтінками "блонду".

Щодо кольору, то в моді весь спектр холодних білявих відтінків: від ніжних попелястих до насичених металевих. Особливо личитимуть ці відтінки власницям холодного підтону шкіри і блакитних очей.

Назад до класики – у моді натуральні шоколадні відтінки волосся

Цьогоріч хітом модних подіумів були жіночні образи, натхненні знаменитим Dior New Look. 2021 багатий на натуральні тренди. Тому елегантність, стриманість, простота у зачісці – це ознаки бездоганного смаку. Якщо ви готові до модного фарбування волосся, то вам стануть у нагоді злегка приглушені відтінки, які створюватимуть ефект не промальованих пасм.

Свобода самовираження без чітких форм

Стрижки у легкому, невагомому стилі, без чітких форм та з ефектом незавершеності стали основою нового hair-тренду. Таку стрижку варто доповнити струмливими червоними, золотистими й бежевими відтінками, які утворюватимуть на волоссі красиві відблиски. Адже яскраві контрасти у фарбуванні шевелюри втрачають свою актуальність. Натомість за допомогою плавного переходу можна візуально додати рельєфу і об'єму зачісці, що особливо вдало виглядатиме на градуйованій стрижці або на кучерявому волоссі.