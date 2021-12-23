Quick glam moment: Гейлі Бібер показала ідеальний макіяж на Новий рік

Нещодавно Гейлі Бібер відвідала Лондон і встигла завітати до своєї улюбленою візажистки Ніккі Вольф, щоб створити яскравий святковий макіяж із насичено-зеленою підводкою для очей.

Американська модель і телезірка продемонструвала гламурний б'юті-образ, який ідеально підійде для різдвяних і новорічних вечірок. Гейлі також довела, що експериментів з кольором у мейк-апі очей не варто боятися.

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Ідеальний макіяж для святкової вечірки від Гейлі Бібер

Зіркова візажистка Ніккі Вольф є прихильницею мрійливого, м'якого та гламурного макіяжу. Вона створила для Гейлі Бібер святковий мейк-ап і розповіла про процес детальніше. На ствоїй інстаграм-сторінці майстриня опублікувала світлину моделі та додала підпис: "Швидкий гламурний момент з красивою Гейлі Бібер".

"Гейлі хотіла чогось веселого і красивого, але практичного – і вона хотіла пограти з кольором", – розповіла майстриня макіяжу. Ніккі додає: "Тому я обвела її очі зеленим олівцем, а потім використала райдужні тіні для очей – посередині та у внутрішніх кутиках – щоб створити багатовимірний ефект". Візажистка отримала насичений відтінок завдяки високопігментованому лайнеру Nars's High-Pigment Longwear Eyeliner in Grafton Street.

Гейлі Бібер та Ніккі Вольф продемонстрували ефектний результат, якого можна досягти, якщо не уникати експериментів із кольором навколо очей. Незалежно від того, чи це лісовий зелений, чи насичений індиго, такі відтінки здатні легко підкреслити колір очей, а вечірньому образу додають водночас веселого і вишуканого стилю.

Вольф також радить: "Аби мати привабливіший вигляд, додайте теплий відтінок тіней для повік – щось персикове або рожеве – в очну западину. Це робить погляд улесливим, гармонізуючи все разом". Для драматичності погляду візажистка використала у макіяжі для Гейлі Бібер накладні вії та нанесла багато туші. "А потім для губ Гейлі вибрала приглушений коричневий нюд", – поділилася Ніккі.



Розкішний макіяж для святкової вечірки / Фото з інстаграму Ніккі Вольф



Гламурний б'юті-образ / Фото з інстаграму Ніккі Вольф



Макіяж для прихильниць ефектного стилю / Фото з інстаграму Ніккі Вольф