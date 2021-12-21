Ніжна брюнетка та ефектна білявка – такі різні, але однаково привабливі, образи продемонстрували знамениті американські красуні. Співачка та акторка Селена обрала мейк-ап у коричневих відтінках та низький, гладенько зачесаний пучок, для повсякденного життя, а телезірка і бізнесвумен Хлої показала об'ємні локони у поєднанні з нюдовим макіяжем.

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Ідеальні б'юті-образи на кожен день

Візажистка Сінтія Ді Мео для створення макіяжу Селени Гомес використовувала косметику б'юті-бренда співачки – Rare Beauty. Майстриня зробила акцент на губах за допомогою помади Lip Soufflé Matte Lip Cream Duo із лімітованої колекції Rare Beauty. Аби зробити димчастий макіяж очей у коричневих відтінках, Сінтії також знадобилися деякі косметичні продукти з нової весняної б'юті-колекції Селени.

Ідеальний тон шкіри, підкреслені вилиці, стильно зачесані брови, чітко окреслений контур губ та смокі-айс зі затемненими зовнішніми куточками і сяйливим пігментом на повіках мають гармонійний вигляд. Селена вирішила доповнити денний макіяж низьким пучком, який є однією із найбільш трендових зачісок року.



Ідея денного макіяжу від Селени Гомес / Фото з інстаграму співачки

Над б'юті-образом Хлої Кардашян працювали зіркова візажистка Мері Філліпс, колористка Трейсі Каннінгем і hair-стиліст Ендрю Фітцсімонс. Насамперед майстри оновили "блонд" зірки технікою балаяж та із використанням засобів Olaplex.

На своїй сторінці в інстаграмі Ендрю розповів, що кучері завжди були його найулюбленішою текстурою волосся. Тому допомогти Хлої Кардашян отримати її природну текстуру шевелюри було надзвичайно особливим завданням для нього як для перукаря.

Ефектний вигляд трендсеттерки майстри довершили модним нюдовим макіяжем: легкий тон, природне скульптурування обличчя, легкі відтінки на губах і повіках, а також довгі вії, нафарбовані чорною тушшю, і темно-коричневі брови.



Хлої Кардашян зі стильним макіяжем / Фото з інстаграму зірки



Нюдовий мейк-ап ніколи не вийде з моди / Фото з інстаграму Хлої Кардашян



Ефектна укладка та природна текстура волосся / Фото з інстаграму Хлої Кардашян

Сміливо повторюйте зірковий макіяж, відправляйтеся на роботу чи на прогулянку та отримуйте безліч захоплених поглядів і компліментів від оточуючих.