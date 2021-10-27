Музичний мультфільм, знятий у техніці лялькової анімації на основі ідеї Тіма Бертона, у 1993 захопив усіх прихильників темного фентезі. Colourpop Cosmetics надихнувся "Жахом перед Різдвом", тому вирішив випустити до Геловіну химерну лінійку косметики.

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Colourpop Cosmetics представив б'юті-лінійку до Геловіну у стилі "Жах перед Різдвом"

Моторошна б'юті-колекція Nightmare Before Christmas & Colourpop включає 3 помади, б'юті-блендер, 2 підводки для очей, кристали, які можна клеїти на обличчя, гліттер, 2 відтінки тіней на гелевій основі та палетку сухих тіней для повік.

Святкові помади для губ від Colourpop Cosmetics Lux Lipstick коштують 10 доларів. Їх виготовили у 3 відтінках: класичний червоний, як губи Джека Скеллінгтона, інтерпретація яскраво-рожевого, який любила Саллі з "Жаху перед Різдвом", а також Oogie Boogie – нюдовий відтінок. Створити ідеальний тон на обличчі допоможе б'юті-блендер Zero Blending Sponge за 8 доларів з ілюстрацією привида Zero.

Лайнери вартістю по 10 доларів кожен для створення графічних стрілок представлені у класичному чорному кольорі та білосніжному. BFF Liquid Liners є лімітованими, як й інші засоби з лінійки Nightmare Before Christmas & Colourpop. Кристали для обличчя за 8 доларів можна використовувати як у б'юті-образі на Геловін, так і для новорічного макіяжу. Блиску можна додати за допомогою Master of Fright Gliterally Obsessed – 10 доларів.

Щодо тіней, то в колекції косметики за мотивами "Жах перед Різдвом" їх чимало. Палетка з 12 електричних відтінків вартістю 22 долари містить як темні нейтральні, так і теплі яскраві кольори. Trio Of Terror Jelly Much Shadow Trio за 10 доларів – це суміш фіолетового, бірюзового та яскраво-рожевого мерехтливих відтінків для мейк-апу очей. В той час відтінок hock – вогненно-яскраво-рожевий, а з Barrel – бежевими тінями з вкрапленнями сріблястого і золотистого блисків – можна створити нейтральний макіяж.

Nightmare Before Christmas & Colourpop з'явиться у продажі на colourpop.com 28 жовтня, а в ulta.com 31 жовтня.



Косметика Nightmare Before Christmas & Colourpop / Фото з інстаграму бренда



Б'юті-лінійка до Геловіну / Фото з інстаграму Colourpop Cosmetics



Яскраві тіні для моторошного макіяжу / Фото з інстаграму Colourpop Cosmetics