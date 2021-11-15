Рельєфне тіло і вічна молодість: 5 секретів краси Дженніфер Лопес, щоб у 52 виглядати на 30

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес є взірцем краси і жіночності для багатьох. У 52 роки їй вдається мати ідеальну фігуру та виглядати значно молодшою за свій вік. Секрет зірки не лише в генетиці, але й у харчуванні та тренуваннях.

Рельєфне тіло і молоде обличчя Джей Ло надихає і мотивує інших людей. За словами співачки, вона багато працює над собою.

Вам буде цікаво Прості хитрощі в макіяжі, які допоможуть завжди виглядати свіжо і молодо

5 секретів Дженніфер Лопес, завдяки яким вона у 52 виглядає на 30

Вода. Джей Ло протягом всього життя п'є багато води. Вона робить це особливо під час і після тренувань, аби уникнути зневоднення, пришвидшити метаболізм і вивести зайві речовини з організму. Щодня Дженніфер випиває не менше 2, 5 – 3 літрів чистої води.

Джей Ло протягом всього життя п'є багато води. Вона робить це особливо під час і після тренувань, аби уникнути зневоднення, пришвидшити метаболізм і вивести зайві речовини з організму. Щодня Дженніфер випиває не менше 2, 5 – 3 літрів чистої води. Відмова від алкоголю і кофеїну. Відома красуня належну увагу віддає стеженню за здоров’ям своїх внутрішніх органів. Вже декілька років Джей Ло не п’є кави та алкогольних напоїв. Таким чином вона позбувається від зайвого навантаження на серце, печінку і нирки.

Відома красуня належну увагу віддає стеженню за здоров’ям своїх внутрішніх органів. Вже декілька років Джей Ло не п’є кави та алкогольних напоїв. Таким чином вона позбувається від зайвого навантаження на серце, печінку і нирки. Харчування. Співачка повністю відмовилася від фаст-фуду, напівфабрикатів і швидких вуглеводів. Натомість знаменитість дотримується чистого харчування, зокрема їсть продукти із високим вмістом білків та корисних жирів. Її стандартний прийом їжі включає в себе курку або рибу з кіноа, а також велику порцію свіжих овочів. Цікаво й те, що Дженніфер Лопес обожнює свинину, але дозволяє її собі вкрай рідко.



Секрети ідеальної зовнішності Джей Ло / Фото з інстаграму зірки