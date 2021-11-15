Рельефное тело и вечная молодость: 5 секретов красоты Дженнифер Лопес, чтоб в 52 выглядеть на 30
15 ноября 2021 , 20:59Читати новину українською
Источник:Cosmopolitan
Американская певица и актриса Дженнифер Лопес является образцом красоты и женственности для многих. В 52 года ей удается иметь идеальную фигуру и выглядеть значительно моложе своего возраста. Секрет звезды не только в генетике, но и в питании и тренировках.
Рельефное тело и молодое лицо Джей Ло вдохновляет и мотивирует других людей. По словам певицы, она много работает над собой.
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5 секретов Дженнифер Лопес, благодаря которым она в 52 выглядит на 30
- Вода. Джей Ло на протяжении всей жизни пьет много воды. Она делает это особенно во время и после тренировок, чтобы избежать обезвоживания, ускорить метаболизм и вывести лишние вещества из организма. Ежедневно Дженнифер выпивает не менее 2, 5 – 3 литров чистой воды.
- Отказ от алкоголя и кофеина. Известная красавица должное внимание отдает вниманию за здоровьем своих внутренних органов. Уже несколько лет Джей Ло не пьет кофе и алкогольных напитков. Таким образом она избавляется от излишней нагрузки на сердце, печень и почки.
- Питание. Певица полностью отказалась от фаст-фуда, полуфабрикатов и быстрых углеводов. Зато знаменитость придерживается чистого питания, в частности ест продукты с высоким содержанием белков и полезных жиров. Ее стандартный прием пищи включает в себя курицу или рыбу с киноа, а также большую порцию свежих овощей. Интересно и то, что Дженнифер Лопес обожает свинину, но позволяет ее себе крайне редко.
Секреты идеальной внешности Джей Ло / Фото из инстаграма звезды
- Перекус. Лопес утоляет чувство голода не шоколадным батончиком или печеньем, а умным перекусом. Между приемами пищи она потребляет фрукты и овощи, протеиновый коктейль, чтобы надолго зарядиться энергией.
- Тренировка. Дженнифер Лопес тренируется 7 дней в неделю и сочетает различные типы нагрузок. Она занимается в зале 4-5 раз в неделю, а также ходит в танцевальную студию. Певица тренирует все группы мышц, делая наибольшую нагрузку на руки, спину, пресс и ягодицы. Ее самые любимые упражнения: подтягивания, отжимания, приседания разных видов, скручивания и выпады. Кстати, на своей странице в инстаграм Джей Ло часто показывает, как выполняет те или иные упражнения. Что касается кардио, то артистка любит утренний бег и катание на велосипеде. А самая большая страсть – танцы. Кроме положительных эмоций, они дарят и хорошую кардионагрузку.