Ріта Ора показала яскравий макіяж у рожевих відтінках, який варто спробувати цієї зими

Відома 31-річна співачка Ріта Ора є прихильницею трендових і яскравих б'юті-образів. Зірка пропонує урізноманітнити похмурі зимові будні за допомогою макіяжу очей у рожевих відтінках.

Модний мейк-ап Ріти Ори спонукає наважитися на сміливий експеримент вже цієї зими. Яскравий акцент на повіках – те, що треба для цікавого образу.

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Сміливий макіяж Ріти Ори у рожевих відтінках

Ріта Ора ділиться стильними світлинами на своїй інстаграм-сторінці, де у неї понад 16 мільйонів підписників. Цього разу співачка позувала у шкільній уніформі з яскравим макіяжем і модним пучком на кучерявому волоссі з трендовим ефектом недбалості. "Це дівчина в школі, яка носить форму, але завжди потрапляє в неприємності через те, що не носить її належним чином. Так, це була я", – додала в описі до публікації трендсеттерка.

Навіть взимку варто експериментувати з яскравими відтінками у мейк-апі. Нещодавній б'юті-образ Ріти Ори надихає на це. Зірка продемонструвала ефектний макіяж і звабливу зачіску, які освіжають зовнішній вигляд. Аби підкреслити свій погляд, Ріта використала яскраво-рожеві тіні для повік, які доповнила легким бронзером і помадою в тон.

Рожеві тіні чудово зробили акцент на кольорі очей зірки та її смаглявій шкірі. Зокрема, варто додати, що подібні відтінки миттєво покращують настрій навіть у зимову негоду. Тож якщо ви хочете здивувати оточуючих та побачити себе у новому світлі, зверніть увагу на б'юті-пораду від Ріти.



Модний б'юті-образ Ріти Ори / Фото з інстаграму співачки



Модний б'юті-образ Ріти Ори / Фото з інстаграму співачки



Модний б'юті-образ Ріти Ори / Фото з інстаграму співачки



Модний б'юті-образ Ріти Ори / Фото з інстаграму співачки



Модний б'юті-образ Ріти Ори / Фото з інстаграму співачки

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