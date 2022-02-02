Рита Ора показала яркий макияж в розовых оттенках, который стоит попробовать этой зимой

Известная 31-летняя певица Рита Ора является поклонницей трендовых и ярких бьюти-образов. Звезда предлагает разнообразить мрачные зимние будни с помощью макияжа глаз в розовых оттенках.

Модный мейк-ап Риты Оры побуждает отважиться на смелый эксперимент уже этой зимой. Яркий акцент на веках – то, что надо для интересного образа.

Вам будет интересно В розовой кровати и с вишенкой во рту: Кайли Дженнер представила косметику ко Дню влюбленных

Смелый макияж Риты Оры в розовых оттенках

Рита Ора делится стильными фотографиями на своей инстаграм-странице, где у нее более 16 миллионов подписчиков. В этот раз певица позировала в школьной униформе с ярким макияжем и модным пучком на вьющихся волосах с трендовым эффектом небрежности. "Это девушка в школе, которая носит форму, но всегда попадает в неприятности из-за того, что не носит ее должным образом. Да, это была я", – добавила в описании к публикации трендсеттерша.

Даже зимой стоит экспериментировать с яркими оттенками в мейк-апе. Недавний бьюти-образ Риты Оры вдохновляет на это. Звезда продемонстрировала эффектный макияж и воздушную прическу, которые освежают внешний вид. Чтобы подчеркнуть свой взгляд, Рита использовала ярко-розовые тени для век, которые дополнила легким бронзером и помадой в тон.

Розовые тени прекрасно сделали акцент на цвете глаз звезды и ее смуглой коже. В частности, стоит добавить, что подобные оттенки мгновенно улучшают настроение даже в зимнюю непогоду. Поэтому если вы хотите удивить окружающих и увидеть себя в новом свете, обратите внимание на бьюти-совет от Риты.



Модный бьюти-образ Риты Оры / Фото из инстаграма певицы



Модный бьюти-образ Риты Оры / Фото из инстаграма певицы



Модный бьюти-образ Риты Оры / Фото из инстаграма певицы



Модный бьюти-образ Риты Оры / Фото из инстаграма певицы



Модный бьюти-образ Риты Оры / Фото из инстаграма певицы

Реакция поклонников