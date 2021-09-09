Робить перерву в спорті, але не у красі: Наомі Осака випустила першу лінійку косметики Kinlo

Друга ракетка світу 23-річна Наомі Осака нещодавно повідомила, що планує зробити перерву у спортивній кар'єрі. Натомість японська тенісистка вирішила підкорювати б'юті-індустрію. Вона представила першу лінійку засобів для догляду за шкірою темних відтінків від власного косметичного бренда Kinlo.

Навесні 2021 Наомі анонсувала запуск бренда Kinlo, заснованого в Лос-Анджелесі на базі A-Frame Brands. Реліз був запланованим на осінь цього року. Ціль тенісистки – за допомогою косметики підтримати боротьбу із раком шкіри серед темношкірих людей, які стануть основними споживачами б'юті-продукції Kinlo.

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Наомі Осака запустила продажі косметики власного бренда Kinlo

Раніше у відео на своїй інстаграм-сторінці Наомі Осака зізналася, що не так давно сама почала користуватися сонцезахисним кремом, бо не знала, що шкіра з меланіном теж може піддаватися шкідливому впливу ультрафіолетових променів. Тепер дівчина прагне допомогти іншим темношкірим людям.

Аби створити не лише корисні й зволожувальні доглядові засоби, але й не жорсткі для шкіри, зірка тенісу під час розроблення б'юті-колекції співпрацювала з дерматологинею Нааною Боак'є.



Косметика для темних відтінків шкіри / Фото з інстаграму Kinlo

Перша лінійка б'юті-засобів Kinlo включає зволожувальний крем для очей, міст для обличчя з алое та календулою, мінеральний сонцезахисний крем із SPF 50+ і бальзам для губ. Щодо паковання, то засоби помістили у сріблясті ємності з чорно-білим флористичним зображенням.

Я заснувала Kinlo, функціональну лінійку для догляду за шкірою для людей із меланованою шкірою, для вирішення потреб громадського здоров'я щодо профілактики раку шкіри в наших спільнотах людей зі шкірою темних відтінків. Теніс може бути викликом, але він дав мені цю платформу, за яку я дуже вдячна. Це дозволяє мені допомагати іншим так, як я не уявляла раніше,

– зазначила Наомі Осака.



Лист Наомі Осаки / Фото з інстаграму Kinlo



Б'юті-засоби для захисту від раку шкіри / Фото з інстаграму Kinlo

Придбати косметику Kinlo можна на офіційному сайті бренда. Вартість засобів варіюється від 15 до 50 доларів.