Догляд за шкірою повинен змінюватися сезонно, як і гардероб. Моно Гохара, сертифікована дерматологиня штату Коннектикут, пояснює: "Зі зміною пір року змінюватиметься і догляд за вашою шкірою. Це незначні зміни, які можуть істотно змінити ситуацію".

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Як змінити догляд за шкірою на осінь

Спробуйте більш густий зволожувальний крем. Потужний гідратор – це те, що потрібно шкірі восени. Дерматологиня Марчбейн радить користуватися жирним кремом із вмістом керамідів, які необхідні для зволоження і живлення дерми в холодний період року. Дерматолог Нью-Йоркського університету Сейхал Шах каже, що кераміди також підтримують шкірний бар'єр, а їхній дефіцит викликає сухість, зневоднення і подразнення. Моно Гохара наголошує, що зволожувальні засоби слід шарувати. Її порада – додати до процедури по догляду за шкірою зволожувальний крем і сироватку або маску на основі гіалуронової кислоти.

Потужний гідратор – це те, що потрібно шкірі восени. Дерматологиня Марчбейн радить користуватися жирним кремом із вмістом керамідів, які необхідні для зволоження і живлення дерми в холодний період року. Дерматолог Нью-Йоркського університету Сейхал Шах каже, що кераміди також підтримують шкірний бар'єр, а їхній дефіцит викликає сухість, зневоднення і подразнення. Моно Гохара наголошує, що зволожувальні засоби слід шарувати. Її порада – додати до процедури по догляду за шкірою зволожувальний крем і сироватку або маску на основі гіалуронової кислоти. Використовуйте лосьйон для тіла. Після падіння літньої вологості шкіра по всьому тілу може почати сохнути і свербіти, адже повітря не сприятиме зволоженню. Джоуа Зейхнер, директор косметичних та клінічних досліджень дерматології в лікарні Маунт-Сінай у Нью-Йорку, переконаний, що вихід у гідратації з голови до ніг. Тому варто користуватися зволожувальним лосьйоном для тіла, який забезпечить міцність захисного бар'єру шкіри, дозволить їй підтримувати зволоженість та притягувати вологу до зовнішнього шару.



Як доглядати за шкірою восени / Фото з інстаграму @mandymadd