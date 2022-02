У рожевому ліжку та з вишенькою в роті: Кайлі Дженнер представила косметику до Дня закоханих

24-річна Кайлі Дженнер звикла випускати тематичні лінійки перед важливими святами. Цього разу вона створила мрійливу романтичну б'юті-колекцію до Дня святого Валентина. Засновниця власного бренда Kylie Cosmetics також взяла участь у грайливій рекламній зйомці.

Kylie Cosmetics презентували нову мрійливу колекцію косметики до Дня закоханих. Асортимент лінійки включає усі необхідні продукти, які знадобляться для створення ідеального романтичного образу.

Вас може зацікавити Гейлі Бібер анонсувала вихід першої б’юті-лінійки від свого бренда Rhode: що відомо

Кайлі Дженнер випустила косметику до Дня закоханих

Кайлі Дженнер представила нову б'юті-лінійку Kylie Cosmetics Valentine від власного бренда Kylie Cosmetics, присвячену Дню святого Валентина і всім закоханим. До лімітованої колекції увійшли палетка тіней для повік Dream About Me у 12 відтінках в рожево-коричневій гамі у 3 різних фінішах (матовий, мерехтливий і металевий), комплект Lip Kits фірмових матових помад для губ від Кайлі в нових кольорах (рожевий нюд About Last Night і рожево-ліловий No One's Baby), набір блисків для губ, представлений у персиково-нюдовому відтінку Miss Jenner, ліловому In the Clouds і яскраво-рожевому February Bae. Косметичний асортимент доповнили рум’яна в стіках, олівець для губ, хайлайтер у відтінку шампанського і накладні вії.

Ціна на косметичні засоби Kylie Cosmetics Valentine варіюватиметься від 17 до 48 доларів. Придбати косметику можна буде з 3 лютого на веб-сайті Kylie Cosmetics.



Косметика для Дня святого Валентина / Фото з інстаграму Kylie Cosmetics



Вишні стали символом нової б'юті-лінійки Kylie Cosmetics Valentine / Фото з інстаграму бренда

Вже традиційно Кайлі Дженнер повідомила про вихід Kylie Cosmetics Valentine за допомогою нових світлин на своїй інстаграм-сторінці, де у неї понад 300 мільйонів підписників, та на офіційному акаунті бренда. Бізнесвумен знялася у рекламній фотосесії разом з іншими моделями.

Кайлі позувала в ліжку з рожевою шовковою постільною білизною, а також вишенькою у роті. Саме вишні стали одним із провідних мотивів нової косметичної лінійки. Трендсеттерка, вагітна 2 дитиною, вдягла рожеву мінісукню з глибоким декольте і вирізом у формі сердечка на животі від бренда Poster Girl. Красу ніг молодшої зі сестер Дженнер підкреслили червоні босоніжки від Flor de Maria.



Кайлі Дженнер у рекламній кампанії Kylie Cosmetics Valentine / Фото з інстаграму зірки



Кайлі Дженнер знялася в ліжку з вишеньками / Фото з інстаграму Kylie Cosmetics



Романтичні б'юті-образи / Фото з інстаграму Kylie Cosmetics

Реакція шанувальників