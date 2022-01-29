Модель Гейлі Бібер стала ще однією знаменитістю, яка запустила зірковий косметичний бренд. На своїй сторінці в інстаграмі дружина Джастіна Бібера опублікувала серію знімків із фотосесії, де на останньому кадрі вона тестує доглядові засоби.

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Яким буде перший б'юті-продукт від Гейлі Бібер

Гейлі Бібер працює над створенням першої б'юті-лінійки вже кілька років. Новою публікацією в інстаграмі зірка анонсувала вихід перших косметичних продуктів бренда Rhode. На одній зі світлин модель позує з дебютними доглядовими засобами – тканинною маскою і патчами.

"Гладка шкіра в 2022 році. Розкажіть своїм друзям", – додала опис до серії фотографій Гейлі Бібер, чим натякнула на вихід своєї першої б'юті-лінійки вже в цьому році.

На нових фото моделі в нюдовому купальнику акцент зроблений саме на вологій та сяйливій шкірі Гейлі. ЗМІ припускають, що вона готує до випуску рідкий або сухий хайлайтер для обличчя і тіла, а також доглядові маски й патчі. Шанувальники знаменитості припустили, що вона поділилася знімками з фотосесії першої рекламної кампанії. Але сама Гейлі поки що тримає інтригу і нічого не коментує.

Більше про продукти, які увійдуть у першу б'юті-колекцію Rhode, допоки не відомо. Бренд має офіційну інстаграм-сторінку, за якою стежать понад 60 тисяч підписників, незважаючи на те, що там ще немає жодного фото.

Товарний знак Rhode дозволяє косметичній марці випускати засоби для догляду за шкірою обличчя і тіла, товари для ванни і дому, автозасмаги і навіть парфумерію.



Гейлі Бібер готує до запуску власну б'юті-лінійку / Фото з інстаграму моделі



Гейлі Бібер готує до запуску власну б'юті-лінійку / Фото з інстаграму моделі



Гейлі Бібер готує до запуску власну б'юті-лінійку / Фото з інстаграму моделі