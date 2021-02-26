Розкішно і стильно: зачіски, які додають волоссю об'єму

Незалежно від типу волосся, жінкам зазвичай мало об'єму шевелюри. Вони вдаються до різноманітних б'юті-лайфхаків, аби візуально додати краси і розкішності своїм локонам. Проте для цього варто лише зробити правильну зачіску. Деякі варіанти укладок допомагають зробити "повітряним" будь-яке волосся.

На густому волоссі легше зробити ідеальну укладку: опустили голову вниз, висушили локони, скуйовдили їх і готово. Якщо ваші пасма тонкі і схильні до ламкості, то вам у нагоді стануть стильні зачіски, які надають волоссю красивого об’єму.

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За допомогою певних укладок можна візуально зробити своє волосся більш легким і густим. Їхньою головною перевагою є простий процес створення. Також вам знадобляться засоби для стайлінгу, кругла щітка для розчісування волосся та трішки часу і терпіння.

За словами зіркових hair-стилістів, якщо ви прагнете додати своїй зачісці об'єму, то не потрібно робити її дуже акуратною. У цьому випадку легка стильна недбалість буде доречною.

Зачіски, які додають волоссю об'єму