Як швидко відростити волосся: індійські секрети краси
Сушміта – б’юті-блогерка з Індії. Дівчина стала відомою завдяки своїй розкішній шевелюрі, а саме – її довжині. Індійська красуня здає декілька простих і дієвих секретів, як допоможуть швидко відростити красиве довге волосся.
Джерело:Cosmopolitan
У своєму блозі Сушміта ділиться порадами для догляду за волоссям. Більшість народних індійських б’юті-методів будуть ефективними, якщо ви прагнете мати довге та бездоганне волосся.
До теми: Розкішне, медово-коричневе і здорове: як Дженніфер Еністон доглядає за волоссям
Як швидко відростити волосся: секрети з Індії
- Депантенол. У складі шампунів та масок для зміцнення і росту волосся зазвичай є вітамін B5, а його синтетичний аналог – міститься у депантенолі. Б’юті-блогерка з Індії рекомендує використовувати такий гель чи пінку для волосся, яке випадає або просто вимагає зміцнення волосяних цибулин. Спосіб застосування депантенолу простий: вимийте голову і нанесіть трішки продукту на волосся, зосередившись на коренях.
- Маска з яєць та коньяку. Якщо у вас тонке волосся, схильне до жирності, то Сушміта радить домашню маску. Адже яйця містять протеїн, а коньяк – дубильні речовини. Продукти володіють властивостями потовщувати волосся і стимулювати його ріст. Для приготування суміші розбийте 2 яйці, додайте 40 мілілітрів коньяку, ретельно перемішайте інгредієнти спеціальним віничком або міксером. Маску наносіть на корені шевелюри.
- Яблучний оцет. Рідина активізує роботу волосяних фолікул. Для ополіскування волосся яблучний оцет можна використовувати не частіше 1 – 2 разів на місяць. Використовуйте його замість кондиціонера. Зокрема, продукт можна не змивати.
- Маска з алое вера. Індійські красуні переконані, що алое чудово стимулює ріст волосся. Сушміта ділиться рецептом дієвої маски: зріжте кілька листків алое, розділіть їх навпіл, аби видавити сік, потім масажними рухами втирайте сік у шкіру голови, обгорніть голову рушником та залиште на декілька хвилин, залишки змийте водою. Повторюйте процедуру 1 раз на тиждень
- Маска з білків. Аби волосся швидко росло, його потрібно живити належним чином. Сушміта робить білкову маску 1 раз щотижня. Щоб приготувати корисну суміш, візьміть 2 яйця, відділіть білки від жовтків, збийте їх міксером чи спеціальним віничком. Маску наносіть на корені волосся. Аби отримати кращий ефект, огорніть голову поліетиленовою плівкою або візьміть шапочку для душу.
- Ефірні олії. Індійська б’юті-блогерка з розкішною шевелюрою живить свої локони ефірними оліями: жожоба, мигдалю, розмарину, лаванди, чебрецю та іншими. Сушміта змішує по 5 крапель кожної з олії та втирає у корені волосся, залишає на 2 – 3 години і змиває шампунем для глибокого очищення. Таким чином можна ефективно стимулювати ріст волосся.
- Холодна вода. Щоб активізувати роботу волосяних цибулин, після миття волосся ополіскуйте його прохолодною водою. За допомогою цього б’юті-лайфхаку можна закрити пори шкіри голови, покращити мікроциркуляцію крові та надати волосся природного блиску.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter