Сушміта – б’юті-блогерка з Індії. Дівчина стала відомою завдяки своїй розкішній шевелюрі, а саме – її довжині. Індійська красуня здає декілька простих і дієвих секретів, як допоможуть швидко відростити красиве довге волосся.

У своєму блозі Сушміта ділиться порадами для догляду за волоссям. Більшість народних індійських б’юті-методів будуть ефективними, якщо ви прагнете мати довге та бездоганне волосся. До теми: Розкішне, медово-коричневе і здорове: як Дженніфер Еністон доглядає за волоссям Як швидко відростити волосся: секрети з Індії Депантенол. У складі шампунів та масок для зміцнення і росту волосся зазвичай є вітамін B5, а його синтетичний аналог – міститься у депантенолі. Б’юті-блогерка з Індії рекомендує використовувати такий гель чи пінку для волосся, яке випадає або просто вимагає зміцнення волосяних цибулин. Спосіб застосування депантенолу простий: вимийте голову і нанесіть трішки продукту на волосся, зосередившись на коренях.

У складі шампунів та масок для зміцнення і росту волосся зазвичай є вітамін B5, а його синтетичний аналог – міститься у депантенолі. Б’юті-блогерка з Індії рекомендує використовувати такий гель чи пінку для волосся, яке випадає або просто вимагає зміцнення волосяних цибулин. Спосіб застосування депантенолу простий: вимийте голову і нанесіть трішки продукту на волосся, зосередившись на коренях. Маска з яєць та коньяку. Якщо у вас тонке волосся, схильне до жирності, то Сушміта радить домашню маску. Адже яйця містять протеїн, а коньяк – дубильні речовини. Продукти володіють властивостями потовщувати волосся і стимулювати його ріст. Для приготування суміші розбийте 2 яйці, додайте 40 мілілітрів коньяку, ретельно перемішайте інгредієнти спеціальним віничком або міксером. Маску наносіть на корені шевелюри. View this post on Instagram A post shared by Sushmita (@sushmitas_diaries) Яблучний оцет. Рідина активізує роботу волосяних фолікул. Для ополіскування волосся яблучний оцет можна використовувати не частіше 1 – 2 разів на місяць. Використовуйте його замість кондиціонера. Зокрема, продукт можна не змивати.

Рідина активізує роботу волосяних фолікул. Для ополіскування волосся яблучний оцет можна використовувати не частіше 1 – 2 разів на місяць. Використовуйте його замість кондиціонера. Зокрема, продукт можна не змивати. Маска з алое вера. Індійські красуні переконані, що алое чудово стимулює ріст волосся. Сушміта ділиться рецептом дієвої маски: зріжте кілька листків алое, розділіть їх навпіл, аби видавити сік, потім масажними рухами втирайте сік у шкіру голови, обгорніть голову рушником та залиште на декілька хвилин, залишки змийте водою. Повторюйте процедуру 1 раз на тиждень

Індійські красуні переконані, що алое чудово стимулює ріст волосся. Сушміта ділиться рецептом дієвої маски: зріжте кілька листків алое, розділіть їх навпіл, аби видавити сік, потім масажними рухами втирайте сік у шкіру голови, обгорніть голову рушником та залиште на декілька хвилин, залишки змийте водою. Повторюйте процедуру 1 раз на тиждень Маска з білків. Аби волосся швидко росло, його потрібно живити належним чином. Сушміта робить білкову маску 1 раз щотижня. Щоб приготувати корисну суміш, візьміть 2 яйця, відділіть білки від жовтків, збийте їх міксером чи спеціальним віничком. Маску наносіть на корені волосся. Аби отримати кращий ефект, огорніть голову поліетиленовою плівкою або візьміть шапочку для душу. View this post on Instagram A post shared by Sushmita (@sushmitas_diaries) Ефірні олії. Індійська б’юті-блогерка з розкішною шевелюрою живить свої локони ефірними оліями: жожоба, мигдалю, розмарину, лаванди, чебрецю та іншими. Сушміта змішує по 5 крапель кожної з олії та втирає у корені волосся, залишає на 2 – 3 години і змиває шампунем для глибокого очищення. Таким чином можна ефективно стимулювати ріст волосся.

Індійська б’юті-блогерка з розкішною шевелюрою живить свої локони ефірними оліями: жожоба, мигдалю, розмарину, лаванди, чебрецю та іншими. Сушміта змішує по 5 крапель кожної з олії та втирає у корені волосся, залишає на 2 – 3 години і змиває шампунем для глибокого очищення. Таким чином можна ефективно стимулювати ріст волосся. Холодна вода. Щоб активізувати роботу волосяних цибулин, після миття волосся ополіскуйте його прохолодною водою. За допомогою цього б’юті-лайфхаку можна закрити пори шкіри голови, покращити мікроциркуляцію крові та надати волосся природного блиску.