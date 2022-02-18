5 самых горячих трендов макияжа весны 2022, которые стоит попробовать уже сейчас

Модели с показов на Неделе моды продемонстрировали горячие и невероятные тренды в макияже будущей весны. Если вы хотите сделать свой бьюти-образ интереснее, то новые тенденции можно примерить уже сейчас.

Подборка мейкап-трендов весны 2022 получилась яркой и жизнерадостной, чего и не хватает сейчас больше всего. Вдохновляйтесь 5 вариантами для разнообразия весеннего макияжа.

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Стильные тренды в макияже весны 2022

Яркие румяна

Модели на показе Carolina Herrera красовались с выразительным словно морозным розовым румянцем, что прекрасно освежает образ и подчеркивает тон кожи.



Показ Carolina Herrera / Фото Cosmopolitan

Неоновый неон

Чтобы привлечь внимание окружающих, усовершенствовать образ и просто улучшить настроение, используйте сочные розовые, голубые или зеленые оттенки теней и лайнеров для век.



Показ Versace / Фото Cosmopolitan

Сияющий блеск на губах

Трендовый макияж губ поражает сексуальностью. Попробуйте прозрачный или цветной, но непременно мерцающий блеск для губ, чтобы придать им соблазнительный объем.



Показ Blumarine / Фото Cosmopolitan

Классические красные губы

Не стоит пренебрегать бьюти-трендами, которые никогда не выйдут из моды. К ним относятся соблазнительные красные губы.



Показ Michael Kors / Фото Cosmopolitan

Пастель

Привлечь внимание к себе помогут необычные пастельные акценты на веках. Смело экспериментируйте с оттенками.



Показ Tanya Taylor / Фото Cosmopolitan