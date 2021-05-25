Больше не обольстительная блондинка: Шарлиз Терон кардинально изменила цвет волос

Шарлиз Терон, актрису, лауреатку премий Оскар и Золотой глобус, называли одной из самых обольстительных блондинок в Голливуде. Однако звезду не пугают кардинальные изменения во внешности ради успешной роли в кино. Если раньше Шарлиз набирала вес, чтобы сняться в интересном фильме, то на этот раз она покрасила свои белокурые локоны в неожиданный яркий цвет.
Звезда "Атомной блондинки" показалась в образе рыжей бестии. Пока другие голливудские знаменитости предпочитают hair-тренды на платиновый "блонд", то Шарлиз Терон легко прощается с белокурыми прядями.
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Шарлиз Терон сменила фирменный "блонд" на рыжие волосы
Шарлиз Терон снимается в новом проекте Netflix "Школа добра и зла". Звезда поделилась на своей инстаграм-странице, где у нее более 6 миллионов подписчиков, увлекательными кадрами со съемок. Именно на новых фотоснимках можно увидеть Шарлиз в образе рыжеволосой злодейки Лессо.
Образ героини особенный: узкие тренчи, белоснежные рубашки с острыми воротничками и галстуки, которые имеют на ней абсолютно естественный вид. Также изюминкой имиджа Лессо, которую играет знаменитая Шарлиз Терон, является знаменитая прическа Сони Рикель в стиле легендарной эпохи 1920-х. Над перевоплощением цвета волос и созданием эффектных кудрей Шарлиз работал звездный колорист и hair-стилист Адир Абергель, который сообщил, что на карантине он не работает с многими людьми, но для Леди Лессо готов на все.
Голливудская актриса добавила к своим фото несколько шуточных подписей.
Зло не имеет покоя! Не могу дождаться, когда вы наконец познакомитесь с леди Лессо,
– поделилась эмоциями в соцсети Шарлиз.
Реакция поклонников
- "О да, детка";
- "Самое феноменальное зло. Ты – невероятная";
- "Вау! Люблю тебя, моя сладенькая";
- "Я действительно поражена";
- "Леди Лессо – включено";
- "Мне нравится этот лук".
Что известно о проекте Netflix "Школа добра и зла"
- "Школа добра и зла" – это кино адаптация серии романов Сомана Чайнани.
- Режиссером картины стал Пол Фиг, который прославился своей работой над фильмами "Девичник в Вегасе", "Охотники за привидениями" и "Рождество на двоих".
- Сюжет ленты "Школа добра и зла" – это рассказ о 2 девушках, которых зовут Агата и Софи. Они попадают в школу волшебства, расположенную в таинственном лесу.
- В фильме также можно будет увидеть Керри Вашингтон, которая получила роль положительного персонажа.
- Премьера сказочной истории предварительно запланирована на 2022 год.