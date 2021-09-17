Как быть модной до кончиков пальцев: главные тренды маникюра сезона осень – зима

Осенью и зимой на пике популярности будут не только желтые листочки и белые снежинки. Ведущие нейл-эксперты отмечают, что в сезоне осень - зима 2021 - 2022 стоит обратить внимание на модные темные цвета, а также следует смело создавать в маникюре текстуру и абстракцию.

Переход от осени к зиме интересен тем, что в маникюре можно прибегать к трендам обоих сезонов. Преимуществом новых нейл-тенденций является оригинальность, яркие краски и нестандартные решения.

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Тренды осеннего и зимнего маникюра

Цветовая гамма

Цвета для маникюра в холодное время года следует выбирать с соблюдением нескольких правил. Прежде всего неоновый и яркий лак замените универсальными спокойными оттенками. Выбирайте нейтральную цветовую гамму: черный, кофейный, шоколадный, болотный и терракотовый, а также темные оттенки в матовом и глянцевом исполнении – марсала, бордовый или мокрый асфальт. Чтобы разнообразить нейл-дизайн, удачным решением будет золотистый или серебристый декор: фольга, втирка, сияющие стразы, "паутинка" или слайдеры.

Декор

Для маникюра на сезон осень – зима 2021 – 2022 подойдут простые рисунки, изображения и мазки в модных цветах. Также популярными будут текстуры, которые позволяют объединить в ногтях одновременно минималистичный и трендовый дизайн в разных оттенках, а также – абстракция, чтобы интересно дополнить любой маникюр.

Конечно, актуальности не теряют веточки и листочки. Однако не стоит перебарщивать, а нужно соблюдать легкий и нежный стиль. Не менее оригинально и модно будет выглядеть нейл-дизайн с животным принтом.

Трендовые идеи



Дополняйте нейтральное покрытие цветочным принтом или сухоцветами / Фото с инстаграма @betina_goldstein



Оттенок осеннего неба будет в тренде для маникюра / Фото с инстаграма @kineticsrussia



Эффект объемного дизайна – трендовое украшение ногтей / Фото с инстаграма @kineticsrussia



Маникюр в стиле "перепелиная осень" с использованием пастельных оттенков / Фото с инстаграма @kineticsrussia



Однотонный маникюр в стильном цвете всегда будет актуальным / Фото с инстаграма @betina_goldstein



Натуральные текстуры и достижения уникального дизайна с помощью сочетания различных цветов / Фото с инстаграма @kineticsrussia

