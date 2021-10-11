Чем опасны тестеры косметики и как тестировать средства, чтобы избежать заболеваний кожи

Тестеры косметики, которые предлагают потребителям бьюти-продукции в магазинах, являются сомнительным удовольствием. Ведь они могут спровоцировать развитие кожных заболеваний. Однако без них трудно выбрать правильный оттенок, текстуру, проверить качество того или иного косметического средства. Поэтому узнайте, как правильно тестировать косметику без вреда для здоровья кожи.

Эксперты отмечают, что тестеры косметики способны переносить вирусные инфекции, кожные заболевания и даже кишечные палочки. Эту тему следует изучить подробнее, чтобы не подвергать себя опасности.

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Какие болезни передаются через тестеры косметики

В 2015 году ВОЗ опубликовала глобальные оценки, которые доказывают, что более 3,7 миллиарда человек, что составляет около 67 процентов всего населения планеты в возрасте до 50 лет страдают от простого герпеса типа 1 (HSV-1), которым были инфицированы через определенный вектор болезни. Такой герпес обычно передается при контакте с кожей или оральным путем. Наиболее распространенные векторы заболевания это полотенца, посуда, столовые приборы и косметические средства.

Коварство упомянутого вируса заключается в том, что он не сразу проявляется. Видимые признаки герпеса на дерме могут появляться намного позже после заражения. Поэтому люди не всегда могут точно знать, что именно вызвало появление герпеса.

Следующая опасность от тестеров косметики – стафилококки, стрептококки, а также экземы. Косметика, которой пользовались перед вами, может помочь распространению воспалений на лице, развитию дерматита и других кожных заболеваний.

Несмотря на то, что в состав косметики обычно включают консерванты, которые служат препятствием для роста бактерий, неправильное и нестерильное использование косметических продуктов все равно приводит к заражению герпесом. Например, неочищенный аппликатор и кисти для создания мейк-апа являются идеальной средой для размножения бактерий. Исследования американского журнала офтальмологии показали следующий результат: 43 процента проверенной косметики для глаз (среди них: тушь, карандаши, подводки и другие средства) были инфицированы грибковыми бактериями, которые потенциально опасны для здоровья глаз.



Тестеры косметики переносят инфекции / Фото Pexels

Как правильно и безопасно тестировать косметику