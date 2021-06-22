"Да, делала": Хлои Кардашьян честно рассказала о своих пластических операциях и уколах красоты

Знаменитые сестры Кардашьян-Кендалл имеют сотни миллионов подписчиков в социальных сетях, которым демонстрируют безупречную внешность и сексуальное тело на фото и видео. Однако Хлои Кардашьян все чаще обвиняют в изменении внешности путем хирургического вмешательства и других бьюти-манипуляциях. Звезда впервые откровенно рассказала о своих пластических операциях и уколах красоты.

Звезда популярных реалити-шоу Хлои Кардашьян решилась прокомментировать хейт по поводу ее внешности. Во время шоу Энди Коэна она призналась, что все-таки прибегала к манипуляциям со своим лицом.

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Хлои Кардашьян рассказала о сделанных пластических операциях и уколах красоты

36-летняя красавица и светская львица, которая недавно снова разошлась со своим возлюбленным Тристаном Томпсоном после очередной измены, Хлои Кардашьян меняла форму носа и делала уколы. Но она отрицает другие подозрения относительно хирургического вмешательства в ее внешность.

Что касается меня, то все говорят: "О, черт возьми, ей сделали третью пересадку лица". Но у меня была лишь одна пластика носа. И, да, конечно, я делала уколы, но ботокс я не колола – у меня на него была ужасная реакция,

– призналась знаменитость.

По словам Хлои, на то, что она решилась на ринопластику, были определенные причины. Сделать операцию по корректировке формы носа ее заставила конкуренция с сестрами Ким и Кортни Кардашьян.

У нас было очень много совместных фотосессий. Но меня всегда ставили на задний план. Стилисты подбирали мне всего пару образов,

– поделилась воспоминаниями Хлои Кардашьян.

В частности, звезда рассказала, почему она не призналась в этом раньше. "Меня никто никогда не спрашивал об этом, поэтому я и не говорила. Вы первый человек, который напрямую спросил меня о моем носе", – ответила ведущим реалити Хлои, американская звезда телевидения и бизнесвумен.

Добавим, что дискуссии на тему естественности красоты Хлои Кардашьян идут давно. Ранее она даже решила доказать фанам, что является красивой без фильтров из инстаграма и фотошопа, поэтому провела прямой эфир на своей странице в упомянутой соцсети, где у нее 157 миллионов подписчиков. В трансляции звезда продемонстрировала фигуру со всех сторон.