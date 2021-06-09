Действенно и безопасно: топ-3 правила для похудения от Натальи Могилевской

45-летняя Наталья Могилевская продолжает поражать красивыми формами. Звезде удается поддерживать себя в форме не только с помощью спорта, похудеть ей также помогают действенные правила для питания. Певица решила поделиться ими с подписчиками на своей инстаграм-странице.

Красивая фигура и здоровое тело – это ежедневная работа. Чтобы похудение было заметным и безопасным, пригодиться могут топ-3 правил от Натальи Могилевской, которые для нее составили нутрициологи клиники диетологии Самойленко.

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Правила похудения Натальи Могилевской

На своей инстаграм-странице, где у нее 1,3 миллиона подписчиков, украинская звезда опубликовала пост. Она рассказала о соблюдении своих правил питания, которые помогают ей похудеть.

Трехкратный график. Для звезды важно завтракать в первый час после пробуждения, обедать в 13:00–14:00, а ужинать в 19:00–20:00. В своем графике она учитывает все моменты режима питания: продолжительность пищевого окна (12 часов), правило экватора (обед должен быть в первой половине дня) и чистые водные перерывы между потреблением пищи.

Для звезды важно завтракать в первый час после пробуждения, обедать в 13:00–14:00, а ужинать в 19:00–20:00. В своем графике она учитывает все моменты режима питания: продолжительность пищевого окна (12 часов), правило экватора (обед должен быть в первой половине дня) и чистые водные перерывы между потреблением пищи. Биоритмика питания. Диетолог звезды сделала для нее белковые завтраки. Обычно это яйца, рыба, белый сыр. Блюда она дополняет сезонными овощами, которые сбрызгивает оливковым маслом. На обед Наталья Могилевская добавляет к своему ежедневному меню углеводы. В частности, это сезонные углеводы: ягоды и фрукты, иногда злаковые продукты, например, гречка или любая другая каша. Обычно такую "компанию" пополняют белки: рыба, морепродукты, бобовые и овощи. Что касается ужина, то певица выбирает овощи в термообработке без углеводов и без белков. Таким образом ее рацион на 60 процентов построен из сезонных овощей.

Диетолог звезды сделала для нее белковые завтраки. Обычно это яйца, рыба, белый сыр. Блюда она дополняет сезонными овощами, которые сбрызгивает оливковым маслом. На обед Наталья Могилевская добавляет к своему ежедневному меню углеводы. В частности, это сезонные углеводы: ягоды и фрукты, иногда злаковые продукты, например, гречка или любая другая каша. Обычно такую "компанию" пополняют белки: рыба, морепродукты, бобовые и овощи. Что касается ужина, то певица выбирает овощи в термообработке без углеводов и без белков. Таким образом ее рацион на 60 процентов построен из сезонных овощей. Водный режим. Наталья пьет 1, 5–2 литра воды в день: за 30 минут до приема пищи, через 1 час после приема, в промежутках между приемами пищи.

Напомним, что июнь для Натальи Могилевской – это месяц, в течение которого она должна похудеть на 4 килограмма или побреет голову. Именно такими были условия пари певицы со звездным тренером Анитой Луценко. Сейчас Наталья уже похудела на 600 граммов. Своими результатами она делится в соцсетях.