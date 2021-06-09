Действенно и безопасно: топ-3 правила для похудения от Натальи Могилевской

45-летняя Наталья Могилевская продолжает поражать красивыми формами. Звезде удается поддерживать себя в форме не только с помощью спорта, похудеть ей также помогают действенные правила для питания. Певица решила поделиться ими с подписчиками на своей инстаграм-странице.
Красивая фигура и здоровое тело – это ежедневная работа. Чтобы похудение было заметным и безопасным, пригодиться могут топ-3 правил от Натальи Могилевской, которые для нее составили нутрициологи клиники диетологии Самойленко.
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Правила похудения Натальи Могилевской
На своей инстаграм-странице, где у нее 1,3 миллиона подписчиков, украинская звезда опубликовала пост. Она рассказала о соблюдении своих правил питания, которые помогают ей похудеть.
- Трехкратный график. Для звезды важно завтракать в первый час после пробуждения, обедать в 13:00–14:00, а ужинать в 19:00–20:00. В своем графике она учитывает все моменты режима питания: продолжительность пищевого окна (12 часов), правило экватора (обед должен быть в первой половине дня) и чистые водные перерывы между потреблением пищи.
- Биоритмика питания. Диетолог звезды сделала для нее белковые завтраки. Обычно это яйца, рыба, белый сыр. Блюда она дополняет сезонными овощами, которые сбрызгивает оливковым маслом. На обед Наталья Могилевская добавляет к своему ежедневному меню углеводы. В частности, это сезонные углеводы: ягоды и фрукты, иногда злаковые продукты, например, гречка или любая другая каша. Обычно такую "компанию" пополняют белки: рыба, морепродукты, бобовые и овощи. Что касается ужина, то певица выбирает овощи в термообработке без углеводов и без белков. Таким образом ее рацион на 60 процентов построен из сезонных овощей.
- Водный режим. Наталья пьет 1, 5–2 литра воды в день: за 30 минут до приема пищи, через 1 час после приема, в промежутках между приемами пищи.
Напомним, что июнь для Натальи Могилевской – это месяц, в течение которого она должна похудеть на 4 килограмма или побреет голову. Именно такими были условия пари певицы со звездным тренером Анитой Луценко. Сейчас Наталья уже похудела на 600 граммов. Своими результатами она делится в соцсетях.