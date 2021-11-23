Делает волосы густыми и здоровыми: как использовать морковное масло в бьюти-рутине

Морковное масло можно использовать в уходе за волосами, чтобы сделать их здоровыми и густыми. Поэтому о пользе и способе применения средства стоит узнать больше.

Помимо пользы для глаз, 1 большая морковь может обеспечить более 200 процентов суточной нормы витамина A. Также продукт богат клетчаткой, калием и бета-каротином. В частности, яркий корнеплод обладает многими полезными веществами для кожи и волос.

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Из семян и корней моркови изготавливают органическое масло, которое богато витаминами и жирными кислотами. Поэтому морковное масло – это настоящая находка для вашей бьюти-рутины.

Как работает морковное масло в уходе за волосами

Среди свойств морковного масла стоит выделить регенерирующие, защитные, антибактериальные и гипотензивные. Благодаря перечисленным преимуществам, средство помогает улучшать кровообращение, восстанавливает и укрепляет волосы, а также защищает их от микробов, грибков и бактерий, в частности тех, которые вызывают появление перхоти и препятствуют росту.

Также эти свойства морковного масла являются эффективными в борьбе с посеченными концами, предотвращают выпадение волос, стимулируют их рост, а витамины группы A, B, C и E, фосфор и магний в составе продукта защищают шевелюру от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей и других факторов окружающей среды. Еще следует упомянуть о том, что морковное масло прекрасно увлажняет волосы и кожу головы, а это очень важно в осенне-зимний период, когда локоны особенно сохнут и травмируются.



Ухаживайте за волосами с помощью натуральных средств / Фото с инстаграма @crownaffair

Кому подойдет морковное масло

Средством смело могут пользоваться обладательницы тонких, сухих и волнистых волос. Также масло подойдет тем, что стремится укрепить свои пряди, усилить их защиту и сделать их более мягкими и шелковыми.



Морковное масло способствует красоте волос / Фото с инстаграма @crownaffair

Как использовать морковное масло в домашнем уходе

Эксперты по уходу за волосами советуют наносить маски из морковного масла на корни волос и кожу головы не чаще 1–2 раз в неделю. Также масло можно применять вместо увлажняющего средства для кончиков, оставляя его на несколько часов, а затем смывая шампунем. Тем, у кого сухие или вьющиеся волосы, можно оставлять морковное масло на волосах на ночь, чтобы оно впиталось глубже в локоны. Средство защитит волосы от ломкости, а также будет способствовать их восстановлению, мягкости и блеску.