Джессика Альба показала модный летний маникюр в стиле лавандового поля: нежные фото

Американская актриса, успешная предпринимательница, 40-летняя Джессика Альба делает ставку на лаконичность и нежность в своих бьюти-образах. На этот раз звезда продемонстрировала красивую и модную идею для летнего маникюра в лавандовом цвете.

Летом 2021 года нейл-тренды наиболее неожиданными. Ведь в моде как яркий, так и натуральный маникюр. Вы можете смело экспериментировать с яркими и нейтральными цветами лака. Джессика Альба решила совместить сразу 2 тенденции в одном дизайне.

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Нежный летний маникюр от Джессики Альбы

Знаменитая красавица еще раз доказала, что цветной френч особенно популярен этим летом. Она показала красивые лавандовые кончики ногтей, скомбинированные с базовым оттенком на остальной ногтевой пластины.

Джессика Альба опубликовала на своей инстаграм-странице, где у нее больше 19 миллионов подписчиков, несколько эффектных фотографий. На снимках можно подробно рассмотреть нежный и аккуратный лавандовый френч, который идеально гармонировал со стильной летней блузкой в ​​тон. Также звезда дополнила образ стильной укладкой с легкими волнами.

Идея для маникюра в лавандовом оттенка от Джессики Альбы красивая и в тренде. Возможно, вы также захотите повторить такой нейл-дизайн или воодушевитесь ее примером.



Модный френч в цветах лавандового поля / Фото из инстаграма Джессики Альбы



Летний французский маникюр / Фото из инатаграма Джессики Альбы



Красивый бьюти-образ известной актрисы / Фото из инстаграма Джессики Альбы

