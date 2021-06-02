Хит сезона: какая французская стрижка сделает вас очень стильной

Первые дни лета – время для перемен имиджа. Если вы хотите сделать свой образ более стильным, то стоит начать с модной стрижки. Отличным вариантом, который никогда не подведет, является французская прическа – blunt bob.
Если вы в поисках самой трендовой стрижки лета 2021, то это blunt bob – боб с тупыми краями. Вы можете экспериментировать с длиной волос, стилем, более длинными прядями спереди и короче сзади или дополнять укладку модным двухцветным окрашиванием.
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Густой нефилированный боб с ровным срезом обожают такие звезды, как Жанна Дамаш, Леа Сейду, Одри Тоту и Марион Котийяр. У этих француженок всегда стильный вид, который вдохновляет каждую женщину на перемены. Однако, в то же время образы упомянутых женщин скрывают в себе легкую небрежность, что делает их еще привлекательнее.
Blunt bob легко укладывать. Еще одно преимущество стрижки в том, что она подойдет для любой текстуры волос. Также "тупой боб" освежает, добавляет сексуальности и особого шика. Поэтому есть немало причин посетить любимого парикмахера как можно скорее.
Идеи французской стрижки blunt bob
Эффектный боб с тупыми краями
Модная стрижка / Фото из инстаграма Жанны Дамаш
Романтический вариант трендовой стрижки на примере Леа Сейди
Французский боб / Фото Getty Images
Идея для blunt bob от Клеманс Поэзи
Красивая стрижка / Фото Getty Images
Интересная интерпретация Боба, как у Марион Котияр
Летняя стрижка для женщин / Фото Getty Images
Одри Тоту и ее идеальная прическа
Пример тупого Боба / Фото Getty Images