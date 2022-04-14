Идеальный вариант к праздникам: идеи маникюров с патриотическими мотивами

С началом полномасштабной войны России с Украиной многие украинские красавицы не имели возможности обновить маникюр. На фоне паники многие вообще решили снять покрытие лак-геля. Но жизнь продолжается, как и бьюти-рутина, поэтому этот текст обязательно вам пригодится.

Похожее чувство в украинок было 2 года назад, когда началась пандемия коронавируса и все салоны красоты были закрыты. Тогда же девушки и женщины прибегали к самостоятельному снятию покрытия и чистке ногтей. Сейчас такая тенденция снова повторилась, но не стоит ли попробовать себя порадовать накануне праздников, кто может это сделать?

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Жизнь продолжается, несмотря ни на что, и если вы в безопасности и можете помочь украинской экономике, предлагаем несколько идей патриотического маникюра для ваших ноготков. Пусть они станут дополнением к вашему настроению и напомнят о довоенной счастливой жизни.

Патриотические идеи ногтей – в сине-желтых цветах



Идеи ногтей на Пасху-2022 / Фото из инстаграмма



Идеи ногтей в патриотических цветах / Фото из инстаграмма



Идеи ногтей с украинским флагом / Фото из инстаграмма



Сине-желтые ногти / Фото из инстаграмма



Идеи ногтей для победы / Фото с инстаграмма



Идея патриотического "френча" / Фото из инстаграмма



Идеи ногтей с патриотическим мотивом / Фото из инстаграмма



Ногти с украинским флагом / Фото из инстаграмма



Идеи ногтей на Пасху-2022 / Фото из инстаграмма



Ногти с сине-желтыми мотивами / Фото из инстаграмма



Идеи ногтей с белой базой / Фото из инстаграмма



Идеи ногтей на Пасху-2022 / Фото из инстаграмма



Идеи ногтей с украинским флагом / Фото из инстаграмма



Идеи ногтей для победы / Фото с инстаграмма



Идеи ногтей с белой базой / Фото из инстаграмма



Патриотические ногти 2022 / Фото из инстаграмма