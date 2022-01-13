Эмили Ратаковски показала вечерний макияж в модном синем оттенке: фото

Знаменитая модель Эмили Ратаковски всегда выходит на публику в самых модных бьюти-образах. На этот раз звезда выбрала макияж в синем оттенке – один из самых трендовых цветов 2022 года.

Эмили Ратаковски продемонстрировала модный мейк-ап с акцентом на глаза. Над созданием стильного бьюти-образа красотки работал звездный визажист Ханг Ванго.

Может понравиться Стрелки на нижних веках в тренде: с какого макияжа начать 2022 год

Вечерний макияж Эмили Ратаковски

Голубой металлический оттенок – идеальная вариация модного цвета в этом году для вечернего выхода в свет. Если вы хотите освежить свой образ, то макияж в смелом цвете будет самым удачным выбором.

Эмили Ратаковски выбрала для своего соблазнительного мейк-апа серебристо-металлически-голубые тени для век, которые красиво подчеркивают ее карие глаза. Также Ханг Ванго подчеркнул взгляд девушки черной подводкой и тушью, создав тонкие "кошачьи" стрелки. Что касается бровей, то мастер придал им естественный вид и аккуратно причесал, а губы сделал коричневыми и четко очертил их контур с помощью карандаша.

Сочетание коричневого на губах с холодными синими тонами визуально выделяет глаза и привлекает к ним внимание. Если вы хотите поэкспериментировать с цветом, но не сделать макияж с эффектом "безвкусицы", то попробуйте повторить образ Эмили Ратаковски. Однако важно убедиться, что вы нашли правильный оттенок теней и карандаша, подходящих вашему тону кожи. В мэйк-апе известной модели Ханг Ванго использовал NYX Prismatic Eye Shadow в цвете Blue Jeans. Также достичь желаемого результата удастся, если смешать два разных оттенка синего.

Звездный визажист опубликовал селфи Эмили с новым вечерним макияжем на своей инстаграме. В публикации он обозначил также ассистента Jayden Ho Pham, который помогал создавать нетипичные смоки-айс, и стилистку модели Emma Jade Morrison.

Синие смоки-айс – в тренде / Фото из инстаграма Ханга Ванго



Модный вечерний макияж Эмили Ратаковски / Фото Vogue

