Эмили Ратаковски вернулась с челкой: эффектные фото модели
Источник:инстаграм Эмили Ратаковски
Американская модель Эмили Ратаковски перед новым годом решила сделать инста-детокс. После нескольких недель отсутствия в соцсети знаменитая красавица и молодая мама вернулась с новым имиджем: модной стрижкой и челкой.
По словам Эмили, она взяла отдых от социальных сетей, чтобы поработать и насладиться статусом "быть мамой". На новых фотографиях модель позирует в эффектном образе, основывая hair-тренд 2022.
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EmRata вернулась с челкой
Эмили Ратаковски продемонстрировала новую прическу – стильный каскад и рваную челку средней длины. Звездная мама вдохновилась стилем иконы 60-х Джин Шриматон. Фолловеры Эмили предполагают, что с такой прической и блестящим нарядом модель встречала Новый год 2022. К тому же стрижка трендсеттера имеет все шансы стать тенденцией в hair-индустрии.
Позируя для серии фотографий со стильной укладкой, возможно, с париком в стиле 60-х годов 30-летняя Эмили Ратаковски повторила пряди Шримтон из той эпохи, которые создают игривую тень на лице. Также звезда продемонстрировала "кошачьи" стрелки на веках, нюдовые губы и румяные щеки. А ослепительный кольчужный топ с голой спиной, дополненный бахромой, удачно подчеркнул прелести тела модели.
"Twenty twenty too", – добавила в описании к публикации в инстаграме модель.
Эмили Ратаковски в обольстительном образе / Фото из инстаграма модели
Знаменитая модель изменила прическу или примерила парик / Фото из инстаграма Эмили Ратаковски
Реакция поклонников
- "Вау. Вау. Вау";
- "Красивая";
- "Идеальнее быть не может";
- "Ты выглядишь очень горячо";
- "Поистине фантастическая и невероятная женщина".