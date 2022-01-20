Эмили Ратаковски вернулась с челкой: эффектные фото модели

Американская модель Эмили Ратаковски перед новым годом решила сделать инста-детокс. После нескольких недель отсутствия в соцсети знаменитая красавица и молодая мама вернулась с новым имиджем: модной стрижкой и челкой.

По словам Эмили, она взяла отдых от социальных сетей, чтобы поработать и насладиться статусом "быть мамой". На новых фотографиях модель позирует в эффектном образе, основывая hair-тренд 2022.

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EmRata вернулась с челкой

Эмили Ратаковски продемонстрировала новую прическу – стильный каскад и рваную челку средней длины. Звездная мама вдохновилась стилем иконы 60-х Джин Шриматон. Фолловеры Эмили предполагают, что с такой прической и блестящим нарядом модель встречала Новый год 2022. К тому же стрижка трендсеттера имеет все шансы стать тенденцией в hair-индустрии.

Позируя для серии фотографий со стильной укладкой, возможно, с париком в стиле 60-х годов 30-летняя Эмили Ратаковски повторила пряди Шримтон из той эпохи, которые создают игривую тень на лице. Также звезда продемонстрировала "кошачьи" стрелки на веках, нюдовые губы и румяные щеки. А ослепительный кольчужный топ с голой спиной, дополненный бахромой, удачно подчеркнул прелести тела модели.

"Twenty twenty too", – добавила в описании к публикации в инстаграме модель.



Эмили Ратаковски в обольстительном образе / Фото из инстаграма модели

Знаменитая модель изменила прическу или примерила парик / Фото из инстаграма Эмили Ратаковски

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