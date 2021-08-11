Кайли Дженнер, Джей Ло, Хейли Бибер попробовали: какая прическа в стиле 90-х покорила инстаграм

Стиль 1990-х становится все популярнее в мире красоты. После триумфального возвращения в моду цветной подводки, французского маникюра и стрижки Рэйчел Грин пришло время еще одного тренда – двух хвостиков по обе стороны лица. Эпоха 90-х удивляла непосредственностью и оригинальными и практическими решениями. Возможно, стоит вспомнить это ощущение.

Прическа в виде двух хвостиков может показаться идеей для подростков. Тем не менее она подходит красавицам любого возраста. Такие мировые знаменитости, как Кайли Дженнер, Дженнифер Лопес, Хейли Бибер и другие показали тенденцию на своих волосах.

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Прическа в стиле 1990-х покорила инстаграм

Хвостики из длинных прядей облюбовали немало известных звезд. Например, французская актриса Адель Экзаркопулос сделала модную прическу, совместив хвостики с распущенными волосами, по случаю ужина Louis Vuitton в рамках 74-го Каннского кинофестиваля.

Американская модель категории "plus-size" Эшли Грэм также решила продемонстрировать свою интерпретацию главной тенденции последнего месяца в индустрии красоты. Она дополнила укладку локонами. В то время, как Дженнифер Лопес вышла в свет с прической в стиле ретро. А светская львица Кайли Дженнер попробовала классический винтажный вариант в духе 1990-х. Кроме хвостиков, звездная красавица выпустила 2 передних пряди у лица.

Напомним, что в 1990-х и в начале нулевых два хвостика были фирменной прической Бритни Спирс, Кристины Агилеры и Эмми Бантон, более известной как Baby Spice. Укладка эффектно вернула себе популярность в 2021. Она нравится современным знаменитостям, покоряет соцсети и стритстайл. К тому же повторить ее на своих волосах может каждая модница.



Бритни Спирс с модной прической / Фото из инстаграма @britneyfemmefatale



Бьюти-образ Кристины Агилеры из 2001 / Фото из инстаграма @christinamariaaguilera



Эмма Бантон с белокурыми хвостиками / Фото из инстаграма певицы

Как делать прическу с хвостиками в 2021 году

Чтобы прическа действительно не имела детского вида, то достаточно всего лишь сделать прямой пробор, разделить волосы на 2 части, зафиксировать 2 хвостика по бокам и накрутить легкие кудри. Чтобы укладка имела стиль, более приближенный к 2000-м годам, то попробуйте оставить 2 небольших пряди на лбу.

Модная прическа из прошлого сделает ваш образ более веселым, легким и стильным. Также не сомневайтесь, что ее стоит попробовать в любом возрасте. Ведь селебрити уже доказали, что возраст не имеет власти над такой укладкой. Такое бьюти-обновление имиджа послужит отличным способом на время вернуться в 90-е и нулевые.