Какой цвет волос следует попробовать этой осенью: 5 модных примеров

Осенний сезон уже близко. Поэтому hair-эксперты назвали топ-5 модных оттенков для окрашивания волос осенью 2021. С помощью нового цвета локонов вы мгновенно освежите образ и будете чувствовать себя более уверенно.

Осенняя палитра модных цветов волос в этом году поражает разнообразием – от природной пшеничной до экспрессивной вишни в шоколаде. Узнав о главных тенденциях следующего сезона, вы вдохновитесь на окрашивание шевелюры.

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Модные цвета волос осени 2021

Золотой блонд

Блондинкам пора украсить свои пряди золотистыми бликами. Золотому блонду не требуется постоянное тонирование. В частности, цвет будет иметь особенно обольстительный вид на девушках цветотипа "весна".

Мокко

Оттенок напоминает сочетание кофе с молоком. Его можно удачно миксовать с любым осенним образом и мейкапом. Мокко подойдет девушкам, которые не хотят кардинально менять имидж, но готовы придать локонам эффектный шарм.

Пряная корица

Смешали коричневые и рыжие оттенки – получили непривычный оттенок пряной корицы. С таким окрашиванием ваши волосы будут напоминать уютный цвет осенних листьев.

Оттенок коньяка

Цвет наиболее приближен к палитре осенней природы. Данная техника окрашивания отличается интересным рыже-каштановым оттенком с интересными злотисто-медовыми переливами. Такой оттенок волос требует особого ухода, поэтому следите, чтобы в нем не появилось желтизны.

Морозный каштан

Роскошный цвет, который завоюет сердца красавиц со всего мира уже этой осенью. Преимущество холодного оттенка в его благородности, изысканных красных нотках и обольстительной глубине. Однако женщинам с теплым цветотипом холодный цвет прядей может быть не к лицу.