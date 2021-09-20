Какова польза рисовой воды в уходе за кожей и волосами: азиатский секрет красоты

Азиатские девушки могут похвастаться безупречным состоянием кожи и волос. Чтобы достичь такого результата, они используют не только специальные косметические средства, но и отдают должное натуральным продуктам. Например, вода, которая осталась после замачивания или варки риса, может служить эффективным компонентом для бьюти-процедур.

Арсенал из домашних продуктов для ухода за кожей и волосами должен быть у каждой девушки. Рисовая вода, которую применяли для проведения бьюти-процедур еще с древних времен, заслуживает особого внимания.

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Рисовая вода – секрет красоты азиатских девушек

Польза рисовой воды для кожи

В составе рисовой воды есть аминокислоты, антиоксиданты, в частности феруловая и фитиновая кислоты, витамины и минералы, которые способны замедлить процесс старения кожи и поспособствовать ее омоложению на клеточном уровне. Благодаря свойствам указанных элементов рисовая вода снижает активность эластазы – фермента, который провоцирует преждевременное старение кожи и образование морщин. В результате продукт помогает сохранить эластичность дермы и продлить ее молодость.

В частности, стоит упомянуть об осветляющих и успокаивающих свойствах рисовой воды. Ведь она содержит крахмал, который способствует уменьшению покраснения, воспаления, а также снимает раздражение и охлаждает кожу, пострадавшую от ожогов солнечными лучами.

Преимущество рисовой воды в том, что ею могут пользоваться женщины с разными типами кожи. Жидкость восстанавливает защитный барьер эпидермиса и предотвращает чрезмерное пересушивание. Также обладательницам жирной и проблемной кожи понадобится упомянутый продукт, чтобы сузить поры, уменьшить количество высыпания и нормализовать работу сальных желез.

Для ухода за кожей рисовую воду можно использовать по-разному: приготовить на ее основе домашние маски для лица (даже тканевые), применять вместо тоника или ежедневно ополаскивать дерму во время умывания.



Домашние ингредиенты для красоты кожи и волос / Фото из инстаграма @luvaj

Польза рисовой воды для волос

Что касается волос, то рисовая вода обладает несколькими полезными свойствами: защищает шевелюру от агрессивного воздействия УФ-лучей и резких температурных скачков, делает пряди менее ломкими и более прочными, упругими. Попробуйте регулярно ополаскивать волосы рисовой водой после использования шампуня, чтобы восстановить кислотно-щелочной баланс и секреторную функцию сальных желез, а также сократить процент выпадения волос и стимулировать активный рост.