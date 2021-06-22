Куклы Bratz вернулись: Makeup Revolution выпустил символическую линейку косметики

Модные куклы Bratz, которых в 2021 выпустила MGA Entertainment, стали популярными во всем мире. Миндалевидные глаза, украшенные тенями для век, и пышные сияющие губы Ясмин, Хлои, Джейд и Саши повлекли за собой немало изменений в индустрии красоты. В честь 20-летия создания культовых кукол Makeup Revolution представил эффектную коллаборацию с Bratz.

Бьюти-бренд Makeup Revolution создает косметику, которая сочетает в себе качество, оригинальность и ценовую доступность. На этот раз компания неожиданно поразила новой линейкой средств для создания макияжа в стиле красавиц Bratz.

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Косметика Makeup Revolution посвящена куклам Bratz

Куклы Bratz были особенными благодаря своей внешности, очень эффектной для того времени, яркому макияжу и трендовым образам. В 2021 Bratz празднуют 20 лет от создания культовых кукол нулевых. По этому случаю Makeup Revolution представил коллаборацию из Bratz в виде большого разнообразия декоративной косметики и инструментов для мейк-апа. С помощью этих продуктов можно будет повторить различные варианты кукольного макияжа.

В коллекцию вошли 5 палеток для макияжа глаз. 4 из них посвящены главным героиням Bratz: Хлое, Джейд, Саше и Ясмин. Общая 5-палетка включает в себя 27 оттенков: от фисташкового до нежно-голубого с матовой или солнечной текстурой и с эмблемой Bratz. Тени назвали именами кукол, а также предметами, которые с ними ассоциируют: журнал, шопинг, мода и воображаемый город Stylesville. Палетка фиолетового цвета имеет большое зеркало и украшена изображением Bratz на обложке.

В целом в бьюти-линейке есть 23 продукта для создания мейк-апа: палетки, косметичка, кисти для макияжа, цветные подводки, тушь, помады, а также бальзам и блеск для губ. Цена на средства варьируется от 6 до 20 фунтов.