Летний французский маникюр: цветной и с узорами – трендовые идеи

Френч – это всегда удачное решение. Теперь вечно модную нейл-классику можно совершенствовать, а не только ограничиваться белой полоской на кончике ногтя. Летний французский маникюр должен быть трендовым, ярким, ассоциироваться с легкостью и беззаботностью. Поэтому предлагаем вам несколько оригинальных идей френча в различных цветах и с узорами.

Уже длительное время дизайн на ногтях служит не только украшением рук, но и позволяет таким образом самовыражаться. Летом стоит обратить внимание на более легкий и натуральный маникюр.

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Один из разновидностей нежного френча идеально подойдет. Однако не следует совсем отказываться от экспериментов. Ведь даже базовый французский маникюр можно красиво дополнить яркими красками, внести несколько новых идей, которые освежат вид ногтей.

Летом 2021 наиболее трендовым будет тонкий французский маникюр, который активно совершенствуют акцентными цветами и милыми деталями. Также популярностью пользуются разноцветные нейл-дизайны и варианты с градиентом, геометрическими формами, асимметрией, двойным или контурным французским стилем, принтами на френче и перевернутыми формами.

Идеи маникюра на лето 2021: френч в цветах и ​​с узорами

Разноцветный французский маникюр

Френч, выполненный в технике тай-дай

Животные принты

Оригинальные формы

Французский маникюр с интересным артом