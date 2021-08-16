Мадонна празднует 63: эволюция бьюти-образов скандальной певицы

16 августа 2021 года популярной американской певице Мадонне исполнилось 63 года. За время публичной жизни артистка удивляла бесчисленным количеством бьюти-образов, меняла прическу и любимый макияж, создавала собственный стиль. Поэтому предлагаем посмотреть на бьюти-эволюцию звезды.

На изменения имиджа Мадонну вдохновляли примеры Мэрилин Монро и Бриджит Бардо, Авы Гарднер и Марлен Дитрих. А бьюти-образы самой звездной именинницы служат образцом для женщин из разных уголков мира. Не смотря на то, что карьерный путь Мадонны был скандальным, она смело выражала собственную позицию и отстаивала свои интересы, о макияже и прическе певица также не забывала заботиться.

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Мадонне-63: эволюция бьюти-образов певицы



Мадонна делает макияж у зеркала в 1979, когда только переехала в Нью-Йорк, чтобы посещать школу танцев / Фото Vogue



Мадонна поражает бьюти-образом на съемках клипа Lucky Star в 1983, когда на пике популярности был панк и гранж / Фото Vogue



Макияж и наряды Мадонны на церемонии MTV Video Music Awards в 1984, которые помнят до сих пор / Фото Vogue



1984, Мадонна позирует с ярким макияжем и волосами в Нью-Йорке в преддверии выхода фильма "Отчаянно ищу Сьюзен", в котором она сыграла главную роль / Фото Vogue



1990, легендарное исполнение Vogue на церемонии MTV Awards – Мадонна примеряет образ Марии-Антуанетты / Фото Vogue



1994: продолжаются съемки фильма "Эвита", где Мадонна играет главную роль Эвы Перрон, а также снимается в клипе Take a Bow / Фото Vogue



Мадонна поражает клубничным "блондом" и бохо-шиком в 1998, позируя за кулисами BBC TV studios, чтобы поддержать альбом Ray of Light в Лондоне / Фото Vogue



Певица удивила поклонников прямыми волосами и макияжем гейши на 41-й церемонии Грэмми в Лос-Анджелесе в 1999 / Фото Vogue



Мадонна в мистическом образе: на руках мехенди, на лице экзотический макияж – MTV Video Music Awards 1998/ Фото Vogue



2004 год, Мадонна счастлива в браке с Гаем Риччи, представляет собственную иллюстрированную книгу "Приключения Абди" и демонстрирует бьюти-образ в стиле "английской розы"/ Фото Vogue



Красотка в стиле ретро на премьере документального фильма о Мадонне "Я хочу открыть вам свои тайны" в 2005 / Фото Vogue



Премьера клипа "Revolver" в Торонто в 2005, на которой Мадонна появилась со снежно-белой кожей и золотыми локонами / Фото Vogue



Сексуальная и дерзкая женщина-легенда на концерте в поддержку 10 студийного альбома "Confessions on a Dance Floor", 2006 / Фото Vogue



Мейк-ап и прическа настоящей леди на премьере фильма "Артур и минипуты", 2006 / Фото Vogue



На церемонии "Грэмми" в 2006 певица демонстрирует потрясающий внешний вид/ Фото Vogue



На стадионе Уэмбли Мадонна в 2008 показывает, что в 50 можно иметь бицепсы, пресс, идеальную заднюю поверхность бедра / Фото Vogue



Мадонна вдохновилась образом Бриджит Бардо на MTV Video Music Awards в 2009/ Фото Vogue



Певица на 43-й церемонии Grammy в 2011, номинирована сразу в 3 категориях / Фото Vogue



2012, в образе Марлен Дитрих в Нью - Йорке, на премьере турне Madonna The MDNA Tour / Фото Vogue



Исполнительнице 53, она в образе "девушки Элвиса" / Фото Vogue



Певица презентует новый аромат Truth Or Dare в 2012 / Фото Vogue



Впервые Мадонну заподозрили в косметологическом вмешательстве, 2012 / Фото Vogue



2015, Мадонна-матадор на вручении Грэмми / Фото Vogue



2016, Мадонна демонстрирует модное окрашивание в технике шатуш, собирая деньги на помощь пострадавшим на Гавайях​ / Фото Vogue



2017, бунтарский черный лак и пламенный взгляд на Женском марше в Вашингтоне



Королева музыки в стиле поп на Балу Института костюма/ Фото Vogue

Gucci total look и маникюр: Мадонна на фестивале в Лондоне в 2018/ Фото Vogue