Макияж с белыми стрелками: как повторить смелый бьюти-тренд лета 2021

Благодаря смелым трендсеттерам появилась новая идея для макияжа. Теперь белую подводку в мейкапе можно использовать не только невестам или выпускницам, но и всем другим красавицам для летней вечеринки или в повседневной жизни. Вдохновляйтесь стильными примерами мамочки-модели Джиджи Хадид или модной драг-исполнительницы Gia Gunn.

Летом стоит решаться на трендовые бьюти-эксперименты. Можно начать именно с нестандартного макияжа глаз. В этом сезоне таким является белый лайнер на веках.

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Идеи для макияжа с белой подводкой

Недавно горячим трендом были цветные стрелки. Теперь также модно использовать белый лайнер для макияжа глаз. Как стильно можно повторить бьюти-тренд лета 2021, белоснежные стрелки, уже показали Лили Роуз-Депп, Софи Тернер, Белла Хадид, Рианна, Марго Робби, Люпита Нионго и другие знаменитости.

Впоследствии интересный способ, как можно красиво сделать белые стрелки, продемонстрировала Джиджи Хадид. Она выбрала оригинальный мейкап. Поэтому вместо классических стрелок возле линии роста ресниц мастер макияжа нарисовал их сверху над веками Джиджи. Фотографией модели поделился звездный американский визажист Патрик Та, среди клиенток которого часто появляются сестры Хадид. Он дополнил нюдовый макияж эффектными белыми стрелками.

Мейкап с оригинальными белыми стрелками особенно красиво будет дополнять свадебный образ или другой наряд в таком стиле. Если вскоре вас ждет особенное мероприятие, то подчеркните взгляд с помощью бьюти-тренда. Можно экспериментировать с участком века для нанесения стрелки, а также фантазировать и пробовать графические узоры и интересные рисунки. Нанесение белой подводки в макияже будет особенно уместным и модным этим летом.