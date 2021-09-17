Макияж на ушах и цветные брови: 6 главных бьюти-тенденций Недели моды в Нью-Йорке

Благодаря Неделе моды в Нью-Йорке в индустрии красоты появляются новые необычные тренды. На показах весенних коллекций 2021 модели продемонстрировали интересные бьюти-тенденции, которые могут попробовать поклонницы образов с подиумов. Среди них: макияж ушей, фактурные прически, мелкие кристаллы на веках.

Некоторые бьюти-образы моделей на модных показах поражали простотой. Например, природный мейк-ап и персиковые губы моделей Ulla Johnson. Зато другие бренды пытались поразить эпатажем и сверкающими акцентами.

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Главные бьюти-тренды Недели моды в Нью-Йорке

Блеска в макияже много не бывает

Laquan Smith удивил оригинальным решением наклеить на веки моделей перламутровые темно-синие кристаллики. Образы были лаконичными и без лишних украшений, ведь главный акцент визажисты сделали на макияже глаз в стиле «кошачьего глаза». Мейк-ап является особенно сексуальным, когда мерцающие наклейки сверкают на солнце. Дополнить его можно блеском на губах в рубиново-красном оттенке.



Бьюти-образ вдохновляет / Фото Glamour

Смелые прически

Moschino вдохновился hair-тенденциями 90-х годов: французские жгутики, зафиксированные в воздухе, и косички, спрятанные под бусинами всех цветов радуги. Парикмахеры известного бренда создали настоящие скульптуры из волос. Такие прически довольно сложно повторить своими руками, но они вдохновляют на воспроизводство собственной эпатажной укладки в вашей интерпретации.



Оригинальные прически / Фото Moschino

Не стоит ограничиваться лицом

Американский бренд Collina Strada поразил коллекцией и внешним видом моделей. Визажистка Элли Смит начала совершенно новый бьюти-тренд – макияж ушей. Она посыпала уши моделей и их кончики пальцев радужными блестками и пигментами. Для этого Элли использовала декоративную косметику зеленого, золотого, оранжевого, желтого и синего цветов. Целью оригинального мейк-апа было достижение эффекта сказочной эльфийской пыли и абстрактного экспрессионизма.



Косметика на ушах / Фото Collina Strada

Неоновый мейк-ап глаз

Визажист Prabal Gurung нанес на внешние и внутренние уголки глаз моделей неоновые тени, напоминающие сияние ауры. Мастера макияжа убеждены, что весной 2021 такой эзотерический бьюти-трюк будет на пике популярности. В частности, на Неделе моды можно было увидеть много ярких цветов на веках. Некоторые модели показали смелое омбре на глазах, градуированные полоски радуги и другие неоновые акценты.



Неоновые акценты / Фото Prabal Gurung

Теплые тона

Несмотря на всю креативностью и насыщенность цветов в макияже моделей на Неделе моды сезона весна 2022, в следующем году в тренде также будут теплые тона на коже. Поэтому обратите внимание на косметику в приглушенных оттенках корицы, имбиря, ржавчины, которая будет создавать мягкую тень на лице. К тому же не забывайте добавлять на щеки нежный румянец.



Теплые тона на коже / ADEAM

Броские аксессуары для волос

Массивные украшения на волосах останутся актуальными. Можно экспериментировать как с черными специальными шипами, так и с яркими, как это сделал стилист Жюстин Маржан, чтобы получить прически в стиле 2000-х. Заколки в виде металлических палочек большого размера, геометрических фигур, украшенные драгоценными камешками или просто жемчуг на косичках – это то, чем можно сделать эффектный акцент в любом образе.



Укладки с аксессуарами / Фото Tory Burch



Модные образы с Недели моды / Фото с инстаграма @nyfw