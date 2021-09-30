Marvel и Urban Decay посвятили лимитированную бьюти-линейку фильму "Вечные": очаровательные фото
Источник:Hypebae
В результате коллаборации компании Marvel, которая специализируется на производстве комиксов, с американским косметическим брендом Urban Decay вышла линейка веганских средств для создания макияжа. Косметику выпустили накануне премьеры фильма "Вечные", что состоится 5 ноября 2021 года. Оттенки и упаковки бьюти-продуктов соответствует супергеройскому стилю ленты.
Линейка косметики The Eternals от Marvel и Urban Decay предназначена для создания трендового макияжа глаз и губ. Если вы любите киновселенную Marvel, то и их бьюти-продукция вам понравится.
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Marvel и Urban Decay представили бьюти-линейку в стиле "Вечные"
Коллекция веганских средств, посвящена супергеройскому фильму "Вечные", включая палетку теней для век. Среди палитры цветов: металлические золотистые оттенки, перламутровые матовые текстуры, привлекательное мерцание, вдохновленные супергероями "Вечные".
В линейке также представлены помады для губ: красно-ягодная Agility, розовая Ancient, цвета шампанского Brilliance и блестящая фиолетовая Knowledge. Каждое средство для макияжа губ содержит в своем составе масла какао, жожоба и авокадо, которые помогают питать губы.
Также для подчеркивания взгляда Marvel и Urban Decay дополнили коллекцию косметики карандашом для глаз в золотом, королевском синем, фиолетовом и черном цвете. А добавить блеска на лицо можно будет с помощью бьюти-средства Highlight.
Эксклюзивный набор, включающий все продукты из вышеописанной линейки, стоит 295 долларов. Косметические средства имеют формулу на водной основе, поэтому их можно безопасно наносить на глаза, лицо и тело.
Косметическая линейка The Eternals (английское название фильма "Вечные") появится в продаже с 1 октября. Продукты можно будет приобрести на официальном сайте Urban Decay и Sephora, цены будут варьироваться от 22 до 65 долларов.
Палетка теней The Eternals / Фото из инстаграма Urban Decay
Карандаши для глаз / Фото из инстаграма Urban Decay
Помады для макияжа губ / Фото из инстаграма Urban Decay
Хайлайтер в 2 оттенках от Marvel и Urban Decay / Фото из инстаграма бьюти-бренда
Реакция поклонников
- "Я готов к этому";
- "Выглядит просто удивительно";
- "Это самое красивое, что я видела";
- "Абсолютно потрясающий вид. Я хочу весь набор";
- "Я очень восхищена таким поворотом событий".
Как выглядит косметика The Eternals на лице / Фото из инстаграма Urban Decay
Макияж в стиле Marvel / Фото из инстаграма Urban Decay
Что известно о фильме "Вечные"Анджелина Джоли, ричард Мэдден, Сальма Хайек, Кумейл Нанджиани, Джемма Чан, Кит Харингтон будут в основном актерском составе. Режиссером фильма стала Хлоя Чжао, – режиссер фильма "Земля кочевников" (Nomadland), которая на Оскаре 2021 одержала победу в номинации за лучшую режиссерскую работу.
Касательно сюжета, то, по официальному тизеру-трейлеру "Вечных", понятно, что зрители познакомятся с эпической историей, события которой происходят в течение нескольких тысячелетий, а также с бессмертными героями, которые должны выйти из тени, чтобы защитить человечество от древнейших врагов, Девиантов. Миссия "Вечных" звучит так: "Когда ты любишь что-то, ты борешься за это".